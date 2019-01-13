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В Калинковичском районе водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

14.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Калинковичском районе водитель пытался дать взятку сотрудникам ГАИ

11 января 2019, примерно в 17:54, на ул. 50 лет Октября г. Калинковичи, инспектором по розыску Межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облисполкома был остановлен автомобиль «БМВ», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности.

В ходе проверки было установлено, что водитель 1987 г.р. не имеет права управления транспортным средством, а также на стеклах автомобиля было нанесено пленочное покрытие.

При составлении административных материалов мужчина предложил сотруднику милиции взятку, за непривлечение к административной ответственности. Инспектор предупредил мужчину об уголовной ответственности, однако он на предупреждение не отреагировал и положил деньги на водительское сидение.

Сотрудником ГАИ для пресечения противоправных действий была вызвана следственно-оперативная группа

В отношении водителя составлено 3 административных протокола по ч.2 статьи 18.19, ч.3 и 4 статьи 18.12 КоАП Республики Беларусь), а также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Источник: УГАИ УВД Гомельского облисполкома

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11 января 2019, примерно в 17:54, на ул. 50 лет Октября г. Калинковичи, инспектором по розыску Межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД...
 
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