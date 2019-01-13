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Более 2 тыс. пьяных водителей привлекла к ответственности Госавтоинспекция Минска в 2018 году

14.01.2019 14:33 — Разное | Интерфакс  
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Более 2 тысяч водителей привлекла к ответственности по ст. 18.16 КОАП Республики Беларусь ("Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)") столичная Госавтоинспекция в 2018 году, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к уголовной  ответственности привлечены более ста водителей, добавили милиционеры.

По вине нетрезвых водителей в прошлом году произошло 16 ДТП. По вине нетрезвых пешеходов почти вдвое больше - 29.

"Уважаемые участники дорожного движения, поступайте благоразумно, берегите себя и своих близких. Если вы заметили нетрезвого водителя или пешехода, незамедлительно сообщите об этом в милицию", - призывает Госавтоинспекция.

 
 
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Более 2 тысяч водителей привлекла к ответственности по ст. 18.16 КОАП Республики Беларусь ("Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии...
 
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