Более 2 тыс. пьяных водителей привлекла к ответственности Госавтоинспекция Минска в 2018 году

Более 2 тысяч водителей привлекла к ответственности по ст. 18.16 КОАП Республики Беларусь ("Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)") столичная Госавтоинспекция в 2018 году, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к уголовной ответственности привлечены более ста водителей, добавили милиционеры.

По вине нетрезвых водителей в прошлом году произошло 16 ДТП. По вине нетрезвых пешеходов почти вдвое больше - 29.

"Уважаемые участники дорожного движения, поступайте благоразумно, берегите себя и своих близких. Если вы заметили нетрезвого водителя или пешехода, незамедлительно сообщите об этом в милицию", - призывает Госавтоинспекция.