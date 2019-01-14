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60 кг насвая изъяли у безработного из Березино
Новости Беларуси. Правоохранители задержали 25-летнего неработающего жителя Березино, у которого изъяли 60 килограммов насвая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек переносит из автомобиля в гараж подозрительные ящики. В ходе проверки выявлено шесть мешков неизвестного вещества. По заключению экспертизы – это наркотик.
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали 25-летнего неработающего жителя Березино, у которого изъяли 60 килограммов насвая, сообщили в программе «Минщина» на...
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