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Крещенская купель-2019
15.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
19 января Волковыск и Красносельский приглашают всех желающих на Крещенские купания.
Шестой год подряд горожанам не придется ехать в Красносельский, где традиционно в День Крещения Господня организовываются купания.
И на этот раз купания пройдут на дамбе. Освящение прорубей на водохранилище «Дамба» состоится в 12.00. Пріянть купель можно будет до 17 часов.
Параллельно под Красносельским на пирсе водохранилища санатория «Пралеска» местные «моржи» также смогут принять купель. Освещение родника пройдет в 14.30, проруби в 15.00.
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19 января Волковыск и Красносельский приглашают всех желающих на Крещенские купания. Шестой год подряд горожанам не придется ехать...
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