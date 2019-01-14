Крещенская купель-2019





19 января Волковыск и Красносельский приглашают всех желающих на Крещенские купания.

Шестой год подряд горожанам не придется ехать в Красносельский, где традиционно в День Крещения Господня организовываются купания.

И на этот раз купания пройдут на дамбе. Освящение прорубей на водохранилище «Дамба» состоится в 12.00. Пріянть купель можно будет до 17 часов.

Параллельно под Красносельским на пирсе водохранилища санатория «Пралеска» местные «моржи» также смогут принять купель. Освещение родника пройдет в 14.30, проруби в 15.00.