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За крещенской водой
16.01.2019 — Разное | Вороновская газета
19 января в праздник Крещения Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.
В храмах Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских в агрогородке Заболоть, Святой преподобной Евфросинии Полоцкой в Радуни, Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново настоятели совершат Божественную праздничную литургию и чин Великого освящения воды.
По завершении богослужения в 15.00 будет освящена вода в водоеме райцентра. После обряда все желающие смогут окунуться в прорубь, осенив себя крестным знамением.
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19 января в праздник Крещения Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В храмах Святых мучеников Антония, Иоанна и...
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