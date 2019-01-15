За крещенской водой





19 января в праздник Крещения Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.

В храмах Святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских в агрогородке Заболоть, Святой преподобной Евфросинии Полоцкой в Радуни, Святого благоверного князя Александра Невского г.п. Вороново настоятели совершат Божественную праздничную литургию и чин Великого освящения воды.

По завершении богослужения в 15.00 будет освящена вода в водоеме райцентра. После обряда все желающие смогут окунуться в прорубь, осенив себя крестным знамением.