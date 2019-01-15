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4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

16.01.2019 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Омлет из 4 миллионов яиц. Этот рекорд мог бы стать достижением для Книги рекордов Гиннесса, но вместо создания огромного блюда причинен серьезный ущерб.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62606.php

Гродно перевернулся грузовик " alt="4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик ">


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62606.php

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

Хрупкий груз практически полностью оказался на дороге. Его перевозил 22-летний водитель из Щучина в Ивье. На 162-м километре трассы Минск-Гродно – на «слонимской» развязке – водитель перепутал дорогу и, когда понял, что едет не туда, резко затормозил, не справился с управлением и грузовик лег на бок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62606.php

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

К счастью, водитель не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности. Как сообщил молодой человек, дорога ему хорошо знакома, а что конкретно заставило водителя сбиться с пути и устроить яичный коллапс, он объяснить не смог.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62606.php

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Омлет из 4 миллионов яиц. Этот рекорд мог бы стать достижением для Книги рекордов Гиннесса, но вместо создания огромного блюда причинен серьезный ущерб. Хрупкий...
 
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