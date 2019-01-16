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МЧС Беларуси завершит испытание дрона отечественной разработки

17.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси МЧС готовится принять на вооружение беспилотный летательный аппарат отечественной разработки, передает телеканал «МИР 24».

Главным преимущество новинки станет дальность полета – до 300 км. Аппарат будут использовать для мониторинга обстановки и охраны лесов. Сейчас в арсенале спасателей иностранные модели, но их возможности гораздо скромнее.

Также для обнаружения пожаров специалисты осматривают территорию с вертолетов и отслеживают снимки с белорусского космического аппарата.

«Мы не снимаем мониторинг с помощью вертолетов. Потому что мы не только мониторим территории, мы имеем возможность сразу же приступать к тушению то ли способом десантирования, то ли посадочным способом», – рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко.

Чиновник подчеркнул также, что в МЧС используют технику и амуницию преимущественно белорусского производства.



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Аппарат предполагается использовать для мониторинга обстановки и охраны лесов, главным его преимуществом станет дальность полета – до 300 км.
 
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