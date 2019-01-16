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Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют
Новости Беларуси. Как заявили 16 января в городской администрации, во избежание заторов уже разработаны новые схемы движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать два участка МКАД: съезд на проспект Дзержинского и развязку в районе улицы Франциска Скорины.
Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Конструкции были возведены еще в 80-х, их ремонт необходим для безопасности движения транспорта. В обновлении также нуждается путепровод на 19-м километре МКАД и часть дороги на Жуковского. К реконструкции этих участков приступить планируют в конце 2019 года.
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Новости Беларуси. Как заявили 16 января в городской администрации, во избежание заторов уже разработаны новые схемы движения общественного транспорта, сообщили в...
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