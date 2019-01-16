ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По факту гибели 19-летнего парня возле Военной академии возбуждено уголовное дело

17.01.2019 00:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Смертельная авария с участием пешехода. 16 января около Военной академии грузовик сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По факту гибели 19-летнего парня возле Военной академии возбуждено уголовное дело

Молодой человек переходил дорогу вне перехода. От тяжелых травм он скончался в машине скорой помощи. На интернет-форумах очевидцы отмечают, что, судя по военной форме, это был курсант. Следователи осмотрели место ДТП. Возбуждено уголовное дело.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Смертельная авария с участием пешехода. 16 января около Военной академии грузовик сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика