ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция будет нести службу у православных храмов в Крещение

17.01.2019 11:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минская милиция  18 и 19 января будет нести службу в местах крещенских купаний, у православных храмов и приходов столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Белорусские православные христиане 19 января отмечают Крещение. 18 и 19 января 2018 года в Минске почти в 40 православных храмах и приходах согласно календарю православной конфессии состоятся торжественные богослужения, приуроченные религиозному празднику "Крещение Господне", - отметили в ГУВД.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении торжественных богослужений ожидается большое скопление граждан в православных храмах, приходах и на прилегающей территории.

"В связи с этим стражи правопорядка столицы будут нести службу по охране общественного порядка в местах крещенских купаний, а также у православных храмов и приходов столицы", - добавили там.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская милиция  18 и 19 января будет нести службу в местах крещенских купаний, у православных храмов и приходов столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Помогите Миледи!». Почему собирают деньги для Маргариты Тереховой?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика