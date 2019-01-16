Милиция будет нести службу у православных храмов в Крещение

Минская милиция 18 и 19 января будет нести службу в местах крещенских купаний, у православных храмов и приходов столицы, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Белорусские православные христиане 19 января отмечают Крещение. 18 и 19 января 2018 года в Минске почти в 40 православных храмах и приходах согласно календарю православной конфессии состоятся торжественные богослужения, приуроченные религиозному празднику "Крещение Господне", - отметили в ГУВД.

В ведомстве подчеркнули, что при проведении торжественных богослужений ожидается большое скопление граждан в православных храмах, приходах и на прилегающей территории.

"В связи с этим стражи правопорядка столицы будут нести службу по охране общественного порядка в местах крещенских купаний, а также у православных храмов и приходов столицы", - добавили там.