"Белоруснефть" открыла новое месторождение нефти на российском участке Янгпур

ОАО "НК "Янгпур" (российский актив "Белоруснефти") открыла Богдановское месторождение нефти на Известинском участке (Ямало-Ненецкий автономный округ), которое дает около 80 тонн нефти в сутки фонтанным способом, сказано в пресс-релизе ПО "Белоруснефть".

Извлекаемые запасы нового актива, по предварительной оценке института "БелНИПИнефть", составляют от 200 тыс. тонн до 600 тыс. тонн нефти.

"Для нас это не мало. В прошлом году мы добыли 193 тыс. тонн нефти, это рекордный уровень за 25 лет деятельности компании. Фактически в "Янгпуре" прирост сырьевой базы как минимум компенсировал этот объем. И новое месторождение позволяет коллективу более интенсивно вырабатывать запасы", - отметил директор НК "Янгпур" Александр Поляков.

В сообщении "Белоруснефти" подчеркивается сложность конструкции новой скважины, протяженность бокового ствола которой составила почти 2,5 км. Буровые работы провело ООО "Белоруснефть-Сибирь", положительный результат достигнут после проведения гидроразрыва пласта.

В компании также отмечают, что запасы нефти на новом месторождении содержатся в двух пластах. Первый пласт уже в эксплуатации, во втором пласте запасы относятся к трудноизвлекаемым. НК "Янгпур" намерена добиться максимального ввода в разработку обоих пластов.

Новое месторождение стало шестым активом Известинского лицензионного участка, который разрабатывает ОАО "НК "Янгпур". Он также включает Известинское, Восточно-Известинское, Метельное, Осеннее нефтяное и Вьюжное газоконденсатное месторождения.

ПО "Белоруснефть" в 2018 году добыло на месторождении Янгпур 193 тыс. тонн нефти, что на 27,6% больше, чем в 2017 году. К 2023 году добычу планируется увеличить до 210 тыс. тонн в год.

ПО "Белоруснефть" приобрело НК "Янгпур" в 2013 году за $112 млн. НК владеет лицензией на право пользования недрами Известинского лицензионного участка площадью 1 тыс. 36 кв. км (ЯНАО), в активе НК шесть месторождений. Реализация добытой нефти ведется через систему ПАО "Транснефть".