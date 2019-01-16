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Разницу в акцизах на табак в странах ЕАЭС предлагается сократить до 20% от индикативной цены в 35 евро

17.01.2019 10:30 — Разное | Интерфакс  
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Разницу между ставками акцизов на сигареты в странах ЕАЭС предлагается сократить до 20% от индикативной цены в 35 евро за 1 тыс. сигарет.

Это предусмотрено проектом соглашения о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств - членов ЕАЭС. Минфин направил документ на согласование в Минэкономразвития и ФТС, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Страны ЕАЭС должны до 1 февраля проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о результатах внутригосударственного согласования проекта соглашения.

Проектом соглашения предусмотрено, что индикативная ставка акциза в 2024 году составит 35 евро (в национальных валютах) за 1 тыс. сигарет. Фактические ставки акцизов на сигареты, действующие в странах ЕАЭС, могут отклоняться от индикативной ставки не более чем на 20% в меньшую сторону и не более чем на 20% в большую сторону.

В России с 1 января акцизы на сигареты составляют 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,568 тыс. рублей.

Разный уровень ставок акцизов в России и других государствах ЕАЭС стал причиной нелегального перетока сигарет на российский рынок, где ставки выше, говорили представители табачной отрасли. По данным исследования Nielsen, в III квартале 2018 года объем нелегального сегмента на российском табачном рынке вырос до 8,4% с 4,5% годом ранее. Среди причин двукратного роста нелегального рынка - приток более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Киргизии и Казахстана). Одним из основных источников нелегальной табачной продукции в России является Беларусь, отмечал Nielsen.

Предполагается, что индикативная ставка и диапазоны отклонения будут утверждаться каждые пять лет начиная с 2024 года.

Ранее применять индикативную ставку планировалось с 2022 года, но срок был перенесен - для адаптации бизнеса к потенциально новым требованиям, сообщала пресс-служба ЕЭК.

Соглашения об акцизах на табак и алкоголь обсуждались на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Минске 27 ноября прошлого года с участием глав правительств стран. Работа над формированием общего рынка алкогольной и табачной продукции в ЕАЭС ведется с 2015 года.

В сфере единой акцизной политики на алкогольном рынке индикативную ставку предлагается установить на уровне 9 евро (на алкоголь крепостью выше 9 градусов, для Белоруссии - выше 7 градусов) за 1 литр продукции в пересчете на спирт. Армения и Киргизия могут отклоняться от этого ориентира не более чем на 40% в меньшую сторону и не более чем на 10% в большую сторону; Беларусь, Казахстан и Россия - не более чем на 15% в меньшую сторону и не более чем на 10% в большую сторону.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Разницу между ставками акцизов на сигареты в странах ЕАЭС предлагается сократить до 20% от индикативной цены в 35 евро за 1 тыс. сигарет.
 
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