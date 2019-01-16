Настя Рыбка летит в Москву

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные под псевдонимами Настя Рыбка и Алекс Лесли, в сопровождении еще пяти фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе вечером в четверг прилетят в Москву, сообщили "Интерфаксу" информированный источник.

"А.Вашукевич и А.Кириллов днем по местному времени зарегистрировались на совместный рейс "Аэрофлота" и AirSebia в бангкокском аэропорту "Суварнабхуми" и вылетели в Москву", - сказал источник.

Ожидается, что они прибудут в московский аэропорт "Шереметьево" вечером в четверг.

"Рейс, как ожидается, прибудет сегодня вечером в "Шереметьево D", - добавил источник.

Ранее телеканал CNN сообщил, что суд в Таиланде приговорил А.Вашукевич к условному сроку за проведение "секс-тренинга" для туристов. Гражданка Белоруссии приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.

Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе А.Кириллов, называющий себя тренером по личностному росту.

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться "секс-тренинг" для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а десять организаторов, в том числе А.Кириллова и А.Вашукевич, задержали.

А.Кириллов и А.Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск О.Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.