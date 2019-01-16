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Власти Грузии сообщают о вспышке кори, с начала года зафиксированы 312 случаев

17.01.2019 11:28 — Разное | Интерфакс  
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В Грузии в последние две недели резко увеличилось количество больных корью, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"В течение последних двух недель у нас серьезная динамика заболеваний корью. В ближайшие дни правительство примет решение о радикальных мерах по борьбе с этой болезнью. Мы должны осознать, что в стране есть вспышказа болевания корью, и население должно обратиться за бесплатными прививками", - заявил А.Гамкрелидзе в четверг журналистам.

По информации грузинских СМИ, с начала января в Грузии зарегистрированы 312 случаев заболевания корью, в основном, детей и граждан до 40 лет.

 
 
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В Грузии в последние две недели резко увеличилось количество больных корью, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного...
 
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