|
В Академии МВД прошла защита диссертации по-белорусски
Один из телеграмм-каналов сообщил, что в Академии МВД прошла защита кандидатской диссертации, написанной по-белорусски.
Как уточнила
«Наша Нива» связалась с ним, чтобы узнать о мотивации его выбора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из телеграмм-каналов сообщил, что в Академии МВД прошла защита кандидатской диссертации, написанной по-белорусски.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)