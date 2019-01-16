В Академии МВД прошла защита диссертации по-белорусски

Как уточнила, речь идет о диссертацию «Действие уголовно-правовых норм во времени: теоретико-правовые основы и законодательное обеспечение». Ее автореферат выложен на сайте Высшей аттестационной комиссии.

Автор - сотрудник Академии МВД Алексей Сергейчик.

«Наша Нива» связалась с ним, чтобы узнать о мотивации его выбора.

«Защита действительно состоялась, пока что ВАК не утвердил, жду. Если все хорошо, то утвердят где-то до 1 марта. Если не откажут, конечно. Но подробные комментарии не могу давать - это к руководству. Почему писал по-белорусски? Решил воспользоваться конституционным правом, мне нравится белорусский язык », - объяснил Сергейчик.