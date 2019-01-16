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В Академии МВД прошла защита диссертации по-белорусски

17.01.2019 16:10 — Разное | Партизан  
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Один из телеграмм-каналов сообщил, что в Академии МВД прошла защита кандидатской диссертации, написанной по-белорусски.

Как уточнила «Наша Нива», речь идет о диссертацию «Действие уголовно-правовых норм во времени: теоретико-правовые основы и законодательное обеспечение». Ее автореферат выложен на сайте Высшей аттестационной комиссии.

 Автор - сотрудник Академии МВД Алексей Сергейчик.

  

«Наша Нива» связалась с ним, чтобы узнать о мотивации его выбора.

 «Защита действительно состоялась, пока что ВАК не утвердил, жду. Если все хорошо, то утвердят где-то до 1 марта. Если не откажут, конечно. Но подробные комментарии не могу давать - это к руководству. Почему писал по-белорусски? Решил воспользоваться конституционным правом, мне нравится белорусский язык », - объяснил Сергейчик.



 
 
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Один из телеграмм-каналов сообщил, что в Академии МВД прошла защита кандидатской диссертации, написанной по-белорусски.
 
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