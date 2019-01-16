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В феврале жировки для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, потяжелеют

17.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Как пояснила начальник РСЦ №5 города Гродно Елена Алещик, первым пунктом коммуналки, плата за который для этой категории населения возрастет, будет  услуга горячая вода (подогрев воды). С 1 января  2019 года она  будет рассчитываться по тарифу,  обеспечивающему  полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание  (88,99 рубля за 1 Гкал), который более чем в  5 раз выше, чем  тариф, субсидируемый государством (16,9259 рубля за 1 Гкал).
 
Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги производится в отношении собственника жилья, или иначе – плательщика, того, чье имя указывается в жировке.  Если не занятый    в экономике  плательщик  живет один, то за названные ЖКУ заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству   зарегистрированных граждан.
 
Например: в квартире проживают плательщик, который не занят в экономике, и двое членов семьи, занятых в экономике, расход  горячей воды составил 3 метра кубических, расход тепловой энергии  на подогрев этого объема воды – 0,3 Гкал.  
 
Расчет будет таким:
Расход на 1 человека составил 1 м куб. воды и соответственно 0,1 Гкал. на ее подогрев. Плательщику, не занятому в экономике, будет рассчитано для оплаты: 1 м куб. х 0,1 Гкал х 88,99 руб. = 8,9 рублей. Членам его семьи подогрев 1 м куб. воды в данном случае обойдется соответственно 1 х 0,1 х 16,9259 руб. = 1,69 рублей.
 
В феврале жировки для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, потяжелеют
 
В случае проживания  с плательщиком в квартире еще не занятого  в экономике гражданина названные ЖКУ будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих. Вместе с тем, если плательщиком ЖКУ является трудоспособный гражданин, занятый в экономике или, например, пенсионер, и с ним проживают трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке.
 
Если собственник жилья, попавший в список не занятых в экономике, откажется оплачивать коммуналку, то к нему будут применять меры, согласно действующему законодательству.
 
Отопление по 100-процентному тарифу трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, будут считать с октября 2019 года.
 
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
 
 
Фото из открытых источников
Татьяна АРКАДЬЕВА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Как пояснила начальник РСЦ №5 города Гродно Елена Алещик, первым пунктом коммуналки, плата за который для этой категории населения возрастет, будет  услуга...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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