«Тунеядец» из Филиппин: Теперь в Беларусь поеду не скоро

tut.by . Виктор Топоров уехал из Беларуси 15 лет назад «по личным причинам». Сначала жил и работал в Таиланде и Греции, а четыре года назад перебрался на Филиппины, пишет





Сейчас Виктор живет в филиппинском городе Манила и работает авиакурьером, то есть сопровождает ценные авиагрузы. Про работу авиакурьером узнал от друзей, после чего начал искать подходящие варианты и рассылать резюме.





— Так и нашел, сейчас работаю более чем на 15 логистических компаний, но при этом не числюсь сотрудником на постоянной основе. У меня есть соответствующие договоры, но самый тонкий занимает 30 страниц.





Минске он бывает нечасто, примерно раз в году навещает маму. Шесть недель назад мужчина получил извещение о том, что попал в базу не занятых в экономике. Чтобы доказать свой статус «нетунеядца», он собирался отправить на родину копию трудового контракта в 30 страниц. Однако стоимость перевода документов и их пересылки оказалась неожиданно высокой.





— Перевод страницы текста с английского стоит в среднем около 14 рублей. То есть нужно заплатить больше 400 рублей, а потом еще ставить апостиль.





Виктор в итоге нашел агентство, которое согласно перевести страницу текста за восемь рублей.









— Только за перевод контракта отдам 240 рублей, не считая апостиля. Однако гарантий, что документы точно примут, нет. Если не подавать документы в комиссию, то я останусь тунеядцем и коммуналка поднимется, — объясняет он. — Но если документы надо каждый квартал подавать, то платить полную стоимость коммуналки, наверное, будет дешевле.





У Виктора есть квартира в Минске. Мужчина вспоминает, что за октябрь коммуналка составила 14 рублей, за ноябрь — 23 рубля.





При этом Виктор обращает внимание на такой нюанс: не занятым в экономике платить по полному тарифу с 1 января нужно будет только за горячую воду. Сейчас в его квартире никто не живет, поэтому за воду не нужно ничего платить. За газоснабжение и теплоснабжение нужно будет платить по экономически обоснованным тарифам только с 1 октября.





— Не понимаю, есть ли смысл сейчас тратить деньги и переводить контракт, — поясняет Виктор.





Мужчина вспоминает, что попал в списки незанятых и по «старому» декрету. Однако тогда для исключения из списков он пояснил, что не живет в Беларуси, и приложил соответствующие документы. Как решать вопрос в этот раз, мужчина пока не знает.





— Обычно один-два раза в год прилетаю. Но последний раз был меньше трех месяцев назад, так что, наверное, еще не скоро приеду, — объясняет он.