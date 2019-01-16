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Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу
Работу экономической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине будет координировать бывший посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
"Сегодняшнее заседание стало последним для координатора (экономической - ИФ) подгруппы господина Пэра Фишера", - заявил М.Сайдик журналистам в четверг в Минске.
По его информации, новым координатором экономической подгруппы стал бывший посол Германии в России Ульрих Бранденбург.
"Уверен, его огромный профессиональный опыт будет способствовать дальнейшей успешной работе экономической подгруппы", - подчеркнул спецпредставитель.
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Работу экономической подгруппы Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине будет координировать бывший посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург, сообщил...
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