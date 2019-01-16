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Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

17.01.2019 22:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Малый и средний бизнес проявил серьезный интерес к работе в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически беспрецедентные экономические условия, которые предоставляет Указ Президента по развитию этого региона, стимулирует небывалую здесь деловую активность.

Самый привлекательный момент документа – налоговые преференции. Обо всех деталях готовы рассказать специалисты БелТПП. В ведомстве даже открыта горячая линия.

Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Ждут в регионе и иностранных инвесторов. 17 января в Орше прошла встреча представителей заинтересованных ведомств и бизнеса. Она собрала более 200 человек. Сейчас в правительстве готовят план мер по реализации Указа главы государства. Все предложения будут учтены.

Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Иван Коробейников, предприниматель:
Нам привлекательно, потому что снижается налоговая нагрузка. Затраты большие, поэтому если хоть как-то можно их уменьшить, это всегда хорошо.

Налоговые преференции и деловая активность. Малый и средний бизнес заинтересован работать в Оршанском районе

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Если будут реализованы инвестпроекты, то таможня предоставит льготы при растоможке этого оборудования.

Налоговая служба – по упрощенной системе для тех, кто был зарегистрирован либо подал заявление в соответствии с Налоговым кодексом. Всё это будет продолжаться и нарастать, поскольку Указ длительного характера.

Напомним, Указ Президента «О развитии Оршанского района» направлен на решение ключевых вопросов в регионе. Программа рассчитана на 5 лет. Наиболее эффективные методы в последующем будут внедрять в других регионах страны.

Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»
 
 
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Новости Беларуси. Малый и средний бизнес проявил серьезный интерес к работе в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически...
 
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