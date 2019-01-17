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«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области

17.01.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Порядочность в отношении с людьми – тогда всё получится», – подчеркнул председатель Миноблисполкома, представляя новых руководителей двух районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области

На должность председателя Клецкого райисполкома назначен Анатолий Ладыго, который ранее возглавлял сельхозпредприятие на Копыльщине. За свою трудовую деятельность он успел побывать в должности первого заместителя председателя Копыльского райисполкома и начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Ранее он уже выделил ключевые моменты, на которые следует обратить особое внимание, поэтому готов приступить к плодотворной работе. Кстати, сделать предстоит немало.

«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области

Анатолий Ладыго, председатель Клецкого райисполкома:
Чтобы развивать и делать высокотехнологичные рабочие места, начинать с промышленных площадок, которые сегодня функционируют в Клецком районе.

Что касается аграрного комплекса, то есть определенные моменты, которые сегодня необходимо дошлифовывать, чтобы выводить на более высокий уровень и приравниваться к Несвижскому району в сельскохозяйственных организациях, в показателях.

Самый острый вопрос – это жилищно-коммунальное хозяйство. Я думаю, что после углубленного изучения со специалистами, курирующими жилищно-коммунальное хозяйство, заместителем будут приниматься решения.

А бывший глава Клецкого района Александр Ломский сейчас возглавляет Несвижский райисполком.

«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области

Александр Ломский, председатель Несвижского райисполкома:
В первую очередь, мы должны улучшить качество жизни населения. Это социальная сфера, обслуживание, строительство жилья.

Подтягиваются инвесторы. Создавать новые предприятия, новые рабочие места, где уровень оплаты труда, конечно, будет очень высоким.

Все назначенные руководители имеют достаточный опыт работы на руководящих должностях. Каждый из них продемонстрировал свои возможности при решении задач ранее.

Во время представления новых председателей губернатор области еще раз отметил: «Ротация кадров – это естественный процесс, который позволяет внести лепту в развитие регионов».

«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области
Фото. Председатель Миноблисполкома представил новых руководителей двух районов Минской области
«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области
Фото. Председатель Миноблисполкома представил новых руководителей двух районов Минской области
«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области
Фото. Председатель Миноблисполкома представил новых руководителей двух районов Минской области
«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области
Фото. Председатель Миноблисполкома представил новых руководителей двух районов Минской области
«Порядочность в отношении с людьми». Исаченко представил новых руководителей двух районов Минской области
Фото. Председатель Миноблисполкома представил новых руководителей двух районов Минской области

 
 
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Новости Беларуси. «Порядочность в отношении с людьми – тогда всё получится», – подчеркнул председатель Миноблисполкома, представляя новых руководителей двух...
 
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