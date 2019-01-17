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ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3%
18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
ВВП Беларуси в 2018 году вырос на 3% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете, пишет
Согласно данным, объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года. Индекс-дефлятор ВВП в 2018 году по отношению к 2017 году составил 111,6%.
Добавим, несколько лет назад правительство страны определило приоритетные задачи развития экономики, одна из которых была обеспечить в 2018 году рост валового внутреннего продукта на 3,5%.
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По данным Белстата, объем ВВП в текущих ценах составил 121,6 млрд рублей.
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