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В Минске прошло заседание контактной группы по Украине
18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
На заседании трехсторонней контактной группы по Украине стороны обсудили вопросы водоснабжения Донбасса, договорившись провести аудит компании, которая обеспечивает водой обе стороны соприкосновения, передает телеканал «МИР 24».
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что за прошедший год число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта сократилось.
«Число нарушений режима прекращения огня с 29 декабря по позавчерашний день снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом. Однако в последние дни, к сожалению, опять наблюдается тенденция их роста», – рассказал он.
Отметим, что минувшее лето
Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 30 января.
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Стороны обсудили вопросы водоснабжения Донбасса, а спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил снижение количества нарушений.
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