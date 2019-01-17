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В Минске прошло заседание контактной группы по Украине

18.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На заседании трехсторонней контактной группы по Украине стороны обсудили вопросы водоснабжения Донбасса, договорившись провести аудит компании, которая обеспечивает водой обе стороны соприкосновения, передает телеканал «МИР 24».

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что за прошедший год число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта сократилось.

«Число нарушений режима прекращения огня с 29 декабря по позавчерашний день снизилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом. Однако в последние дни, к сожалению, опять наблюдается тенденция их роста», – рассказал он.

Отметим, что минувшее лето признали самым спокойным за все время конфликта на востоке Украины. В августе погибли два человека, шестеро ранены

Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 30 января.



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Теги: Минск
 
 
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Стороны обсудили вопросы водоснабжения Донбасса, а спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил снижение количества нарушений.
 
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