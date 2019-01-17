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ПРОЯВИЛ ПЬЯНУЮ УДАЛЬ

18.01.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
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ПРОЯВИЛ ПЬЯНУЮ УДАЛЬ

Как часто, употребив спиртосодержащие напитки, человек «пускается во все тяжкие», забывает о нормах поведения в обществе, нарушает общественный порядок. Чтобы переступить черту закона, нужно совсем немного.

Вот один из примеров. В апреле 2018 года сорокалетний гражданин Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, на стоянке около жилого дома одного из населенных пунктов района, проявляя свою пьяную удаль, умышленно и беспричинно, действуй из хулиганских побуждений, нанес несколько ударов по лобовому, заднему и боковым стеклам, крышке багажника, капоту автомобиля, принадлежащего гражданке ранее ему знакомой гражданке С. В результате действий злоумышленника у транспортного средства было разбито лобовое и заднее cтекла (на остальных были царапины), вмятины не багажнике и капоте. Материальный ущерб составил более 900 рублей.

В судебном заседании гражданин Н. вину признал. Пояснил, что после распития алкогольных напитков вышел на улицу прогуляться, дальнейшие события помнит смутно, Ущерб потерпевшей возместил.

Суд признал гражданина Н. виновным в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества и по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему 240 часов общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.


Елена МАТЕЙКОВИЧ,
старший помощник прокурора
Чашникского района

 
 
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Как часто, употребив спиртосодержащие напитки, человек «пускается во все тяжкие», забывает о нормах поведения в обществе, нарушает общественный порядок. Чтобы...
 
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