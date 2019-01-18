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Сюрприз: зимние курорты в Беларуси стали лучшими в СНГ
Республиканский горнолыжный центр «Силичи». Фото: Роман Протасевич, TUT.BY
В первую пятерку курортов СНГ для зимнего отдыха вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане, сообщает tut.by.
За Логойск и Силичи в Минской области отдали 32% голосов, за Шымбулак близ Алматы в Казахстане — 23% голосов, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане — 16% голосов.
Курорт Цахкадзор в Армении получил 8% голосов, а курорт Каракол в Кыргызстане — 6% голосов. За курорт Чимган в Узбекистане отдали 5% голосов.
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Зимние курорты в Беларуси стали лучшими в СНГ по итогам интернет-опроса.
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