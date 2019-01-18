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19 января в храмах города отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь
19 января в храмах города отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления. После службы освятили Великим чином воду. Немало кричевлян совершили в этот день праздничное омовение в купели, которую приготовили работники спасательной станции. Работники РОЧС установили палатки, в которых можно было переодеться.
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19 января в храмах города отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19 января в храмах города отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления. После службы освятили Великим чином воду. Немало
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