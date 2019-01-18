ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.

19.01.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления. После службы освятили Великим чином воду. Немало кричевлян совершили в этот день праздничное омовение в купели, которую приготовили работники спасательной станции. Работники РОЧС установили палатки, в которых можно было переодеться.19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.

19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.
19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января в храмах города  отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления. После службы освятили Великим чином воду. Немало
 
Новости дня
Новости разные
 
В РПЦ призвали не переоценивать значимость крещенских купаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика