19 января в храмах города отслужили Божественную литургию в честь Крещения Господня, или Богоявления. После службы освятили Великим чином воду. Немало кричевлян совершили в этот день праздничное омовение в купели, которую приготовили работники спасательной станции. Работники РОЧС установили палатки, в которых можно было переодеться.













