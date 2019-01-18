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Довел старика: 78-летнего могилевчанина приговорили к 6 годам за покушение на сына-алкоголика

19.01.2019 18:17 — Разное | Партизан  
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78-летний могилевчанин, страдающий рядом тяжелых заболеваний, получил 6 лет колонии за покушение на убийство сына-алкоголика, пишет «Беларусь Сегодня».

Конфликт назревал давно. Какое-то время в жизни младшего из двух мужчин все было в порядке, однако затем он пристрастился к алкоголю и покатился по наклонной. Могилевчанин потерял семью, работу и поселился у родителей. Родители помогали сбившемуся с пути сыну, чем могли, однако пожилой отец не выдерживал и время от времени читал ему нотации. Обстановка в семье постепенно накалялась.

Однажды, во время очередной попытки отца узнать, когда сын намерен найти работу, нервы у пожилого человека сдали, и он нанес отпрыску ранения небольшим ножом, которым обычно чистил яблоки. «Благодарный сынок» немедленно вызвал милицию и занял полностью обвинительную сторону, совершенно не пытаясь облегчить участь отца, как это часто делают жертвы семейных конфликтов.

На суде, где пожилой человек с тросточкой сидел в клетке на скамье подсудимых, а 44-летний верзила с пропитым лицом в зале в качестве потерпевшего, он по-прежнему занимал позицию жертвы и даже пытался перетянуть на свою сторону мать, напоминая женщине о ее ссорах с мужем.


Несмотря на всеобщее сочувствие к подсудимому и неприязнь к «жертве», суд ничего не мог предпринять. Статья уголовного кодекса «Покушение на убийство» не предусматривает наказания, не связанного с лишением свободы. В итоге 78-летнего могилевчанина приговорили к 6 годам, и из зала суда старик отправился в колонию.




 
 
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78-летний могилевчанин, страдающий рядом тяжелых заболеваний, получил 6 лет колонии за покушение на убийство сына-алкоголика, пишет «Беларусь Сегодня».
 
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