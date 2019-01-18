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В Минске 18 января произошло 172 ДТП

19.01.2019 19:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 18 января произошло 172 ДТП
Фото из открытых источников

В дорожную обстановку коррективы внесла погода. Большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования, отметили в ГАИ.

Самая напряженная ситуация была в центре Минска, а также в районе ремонтируемых на МКАД путепроводов, пишет БЕЛТА.

Из указанного числа аварий зафиксировано одно ДТП с пострадавшим.

Инцидент произошел в 18.42 по ул. Восточной на нерегулируемом пешеходном переходе. Девушка переходила дорогу в наушниках и капюшоне. По предварительной информации, пешеход не убедилась в безопасности выхода на проезжую часть, а водитель не думал, что человек ступит на пешеходный переход.

У девушки был диагностирован ушиб стопы, после оказания необходимой медпомощи ее отпустили домой.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Из указанного числа аварий зафиксировано одно ДТП с пострадавшим.
 
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