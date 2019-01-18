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Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

19.01.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

Известность ей принесли фильмы «Люди на болоте», «Контрольная по специальности», «Дыхание грозы», «Личные счеты». Настоящая популярность пришла к колоритной героине уже в немолодые годы.

Народная артистка Беларуси Татьяна Мархель празднует 80-летие

Более 25-ти лет Татьяна Мархель играет в Республиканском театре белорусской драматургии. На сцене она блестяще воплотила десятки образов. Наиболее близки для нее роли деревенских женщин с их мудростью, душевным сочувствием и добротой.
 
 
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Новости Беларуси. Яркая на сцене и в жизни: актриса театра и кино Татьяна Мархель празднует 80-летие. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент,...
 
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