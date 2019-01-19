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Работа — личный выбор человека, задача государства — помочь

19.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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С момента принятия декрета «О содействии занятости» миновал почти целый год. За это время уже накоплен опыт по реализации положений нового документа. Кроме того, с 1 декабря прошлого года открылся доступ к базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан. И жители страны живо интересуются тем, как работает весь механизм содействия занятости. За ответами на волнующие людей вопросы корреспондент БЕЛТА обратилась к первому заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Лобовичу.

— Андрей Валентинович, изменились ли с принятием декрета №1 подходы в политике занятости?

— Занятость населения, возможность трудоустройства и получения достойного заработка — на эти цели направлен целый комплекс документов, разработанных в Беларуси в последнее время. Приняты меры по либерализации бизнеса, расширению возможностей для самозанятости граждан — перечень видов деятельности, для которых не обязательна регистрация ИП, пополнился новыми. В дальнейшем постановлением Совета Министров в развитие декрета №1 граждане, выбравшие эти формы зарабатывания средств, приравнены к занятым в экономике.

То есть у людей сегодня большой выбор форм трудоустройства и поиска вакансий, в том числе с помощью интернета. Усовершенствована и работа по содействию занятости населения. В 2018 году мы впервые определили перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда и отдельных показателей в области содействия занятости населения, что позволило адресно решать эти вопросы в районах и городах. С прошлого года впервые Минтруда внедрило систему мониторинга и оценки качества и доступности услуг в области содействия занятости населения, благодаря чему мы можем рейтинговать регионы.

Перестроена и работа с нанимателями — с акцентом на их потребности при подготовке специалистов. Выигрывают все. Наниматель получает квалифицированные кадры, безработный — новую профессию и гарантированное рабочее место, а служба занятости удовлетворяет потребность рынка труда в кадрах. В этом году стоит задача обучить под заказ нанимателя 60% от всех безработных, направленных на обучение.

И главное: в своей работе мы переходим от заявительного принципа к выявительному. А база не занятых в экономике становится уникальным инструментом в помощь. Развитие информационных ресурсов, системная персональная работа с гражданами позволят глубже и детальнее понимать, что происходит на рынке труда, какие потребности и проблемы существуют.

— Как можно охарактеризовать трудовые ресурсы страны?

 Согласно официальной статистике (по балансу трудовых ресурсов за 2017 год) 76% трудовых ресурсов страны занято в экономике. Почти 15% находятся в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, обучаются в учреждениях образования страны, ухаживают за инвалидами и лицами, достигшими 80-летнего возраста, являются официально безработными. Остальные 9% трудоспособного населения, не занятые в экономике страны, — это граждане, которые ищут работу самостоятельно, не обращаясь в службу занятости, трудятся или учатся за границей, а также те, кто не заинтересован в работе в принципе или именно в легальной.

База не занятых позволила персонифицировать эту информацию. Поэтому комиссии в каждом регионе (а их сегодня 150) максимально пытаются дойти до каждого и разобраться в ситуации конкретного человека, оценить масштаб проблемы рынка труда региона в целом.

— Наверняка многие трудящиеся и не только хотят убедиться, что они не попали в базу. Напомните, пожалуйста, как это можно проверить?

— С 1 декабря прошлого года гражданам доступна специальная электронная услуга. Подчеркну, что получить информацию с ее помощью человек может только в отношении себя лично. Есть два варианта доступа к услуге: с помощью электронной подписи (ЭЦП) или уникального идентификатора. И если за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор предоставляется бесплатно — в службе «Одно окно» при предъявлении паспорта. Человеку выдается логин и пароль для входа в личный кабинет на Едином портале электронных услуг в интернете. Уже более 2 тыс. человек воспользовались этой услугой. Пошаговая инструкция размещена на сайте Минтруда, а также на сайтах гор- и райисполкомов, местных администраций в разделах о работе комиссий.

Но мы понимаем, что не всем такой способ удобен. Поэтому человек может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нем в базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию, прийти лично, направить электронное письмо. Но в любом случае необходимо подтвердить личность: указать свой идентификационный номер, иную информацию из удостоверяющего документа.

— Каковы дальнейшие действия человека, который выяснил, что он ошибочно оказался среди трудоспособных, не занятых в экономике, либо считает, что у него есть иные особые обстоятельства, препятствующие работе?

— Случаи, когда граждане, которые заняты в экономике, попали в базу, единичны. И мы разбираемся с каждым индивидуально, чтобы впредь не допустить такого. Ведь задача декрета — это в первую очередь оказать содействие в трудоустройстве тем, кому это необходимо.

Если человек уже трудится, но сведения о нем содержатся в базе, или в период работы комиссии с этой базой он стал занятым, то ему надо лишь предоставить в комиссию соответствующие подтверждающие документы. При этом необязательно приходить лично. Направить документы можно по почте, в том числе электронной. Комиссия рассмотрит его документы и сообщит свое решение. Все это будет сделано до начала февраля, когда должен быть сформирован первый список на оплату услуг с возмещением затрат.

Если же гражданин не занят в экономике, ему надо просто обратиться в комиссию за помощью в трудоустройстве.

— С 1 января этого года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать услуги, определяемые правительством, с возмещением затрат на их оказание. По вашей оценке, как много людей подпадет под эту норму, как увеличится для них оплата?

— Мы говорим о жилищно-коммунальных услугах. И норма о полном возмещении затрат будет распространяться только на тех граждан, не занятых в экономике, которые являются плательщиками ЖКУ (собственник, наниматель или арендатор жилого помещения). При этом переход на оплату по полному тарифу будет поэтапным: с 1 января 2019 года — за горячее водоснабжение; с 1 октября 2019-го — теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.

Приведу сравнение в денежном выражении: с 1 января 2019 года оплата за ЖКУ в типовой двухкомнатной квартире (площадь 48 кв.м с тремя проживающими) увеличится примерно на Br6,5, если один проживающий включен в список, и на Br13, если два проживающих в списке.

Комиссии на местах сегодня активно работают с базой не занятых в экономике по своим регионам. Отдельные районы уже проверили все данные. В итоге где-то в список на полную оплату услуг (за январь речь идет о горячем водоснабжении) может быть включен 1% от не занятых плательщиков ЖКУ, где-то — 30%. Например, в Малоритском районе Брестской области в списки на уплату попали 5 человек, в Октябрьском районе Гомельской области — 6, в Чериковском Могилевской — 15.

Оценивая работу комиссий и желание граждан быть официально занятыми, думаю, только около 15% от всех плательщиков ЖКУ, попавших в базу, могут быть включены в список на оплату услуг с возмещением затрат. Это значит, что в масштабах регионов и страны в целом суммы, которые поступят от этой категории граждан, будут незначительными. Совсем не похоже на то, что декрет нужен для пополнения бюджета, согласитесь. Повторюсь, как и следует из названия, помощь в трудоустройстве — его главная цель.

Кроме того, во время работы с базой комиссиями мы также узнаем о новых формах занятости, особенно тех, которые развиваются в области информационных технологий. Выявляем сопутствующие пробелы в нормативно-правовой базе и работаем над их исправлением.

— Если резюмировать, то компенсировать оплату ЖКУ в полном объеме придется людям, которые скрывают свои реальные доходы, работая нелегально, а также тем, кто не хочет работать, хотя и имеет для этого возможности. Так?

— Верно. Причем никто не говорит о принуждении к труду: каждый волен выбирать, работать ему или нет. Но если бюджет человека позволяет ему ничем не заниматься, почему государство должно, пусть и частично, брать на себя оплату его жилищно-коммунальных услуг? То есть тратить на него деньги честных налогоплательщиков.

Возможно, финансовая мера вместе с работой комиссий повлияют на кого-то из этой категории, и какая-то из предложенных форм занятости их все же заинтересует. Для нас это будет тоже одним из важных достижений.

Справочно:

В 2018 году по направлению комиссий приняты на работу 1,5 тыс. человек, службой занятости оказано содействие в трудоустройстве более 152 тыс. человек. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено более 7 тыс. безработных.

 
Андрей Лобович
https://www.belta.by/
 
 
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С момента принятия декрета «О содействии занятости» миновал почти целый год. За это время уже накоплен опыт по реализации положений нового документа. Кроме того, с...
 
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