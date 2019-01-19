20 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день снега.

Всемирный день религии.

ПРИМЕТЫ:

Иван Креститель, Бражник. Если погода ясная - к засушливому лету, если пасмурная и снежная - к обильному урожаю. Крестьяне выпивали: запивали зло, чтобы слёз не было.

РОДИЛИСЬ:

1874 Стив (Стивен) БЛУМЕР, английский футболист. Его считают первой настоящей звездой английского футбола, «королём бомбардиров». Провёл за клубы 598 игр, в которых забил 352 гола. В составе сборной сыграл 23 матча и провёл 28 голов. Это достижение (количество забитых мячей за сборную) было побито лишь спустя почти полвека.

1920 Федерико ФЕЛЛИНИ, итальянский режиссёр. Утверждал, что его фильмы без музыки были бы лишь «нечёткими, смытыми фресками».

1946 Дэвид ЛИНЧ, американский режиссёр.

1952 Вадим Дмитриевич ЖУК, белорусский футбольный арбитр.

1952 Ирина Александровна АЛЛЕГРОВА, российская певица. Имеет армянские и белорусские корни. Состоит в четвёртом браке, дочь Лала от первого брака, внук Александр. В начале 80-х годов Аллегрова подрабатывала тем, что пекла на дому торты, пирожные и другие сладости.

1963 Ингеборга Эдмундовна ДАПКУНАЙТЕ, литовская актриса, родилась в семье дипломата и метеоролога. Гражданка Великобритании. Состоит в третьем браке. Её любимая фраза: «Я такая, какая есть».

1969 Максим Оскарович ПОТАШЁВ, магистр игры «Что? Где? Когда?». У него трое детей.

1976 Анастасия Юрьевна ВОЛОЧКОВА, российская балерина и актриса. У неё дочь Ариадна.

1978 Владимир Борисович ГРОЙСМАН, премьер-министр Украины. У него трое детей.

1986 Ольга Игоревна БУЗОВА, российская телеведущая и певица. В 2018 году заработала более $4 млн.

СОБЫТИЯ:

1714 ПЁТР I издал указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещалось жениться... Под причитания родителей дворянские отроки отправлялись за счёт государства за границу, где обучались различным специальностям.

1892 Первый официальный баскетбольный матч был проведён в американском городке Спрингфилд.

1929 В США был выпущен первый в мире полностью озвученный фильм «В старой Аризоне».

1958 В Лондоне появились полицейские с первыми в мире радарами контроля скорости движения на дорогах.

1960 Была упразднена Молодечненская область (существовала с сентября 1944 года). Её районы передали Витебской, Гродненской и Минской областям.

1979 Американка Сабра СТАРР установила абсолютный мировой рекорд по продолжительности непрерывного отплясывания чарльстона - она танцевала почти 111 часов.

1980 В г. Синселехо (Колумбия) во время боя быков рухнула трибуна, в результате чего погибли 222 человека - самая крупная катастрофа в истории коррид.

1982 Певца Оззи ОСБОРНА поместили в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши. Бедняга думал, что она искусственная.