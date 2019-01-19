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«Переживаю, что муж уйдет к молоденькой». Как женщине побороть страх старости, отвечает психолог
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Распространенный страх: потерять привлекательность для партнера с возрастом. Наша читательница признается, что стыдится своего стареющего тела и боится, что муж уйдет к молоденькой. Обоснованы ли такие опасения, отвечает психолог.
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Распространенный страх: потерять привлекательность для партнера с возрастом. Наша читательница признается, что стыдится своего стареющего тела и боится, что муж...
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