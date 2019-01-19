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«Переживаю, что муж уйдет к молоденькой». Как женщине побороть страх старости, отвечает психолог

20.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Распространенный страх: потерять привлекательность для партнера с возрастом. Наша читательница признается, что стыдится своего стареющего тела и боится, что муж уйдет к молоденькой. Обоснованы ли такие опасения, отвечает психолог.

 
 
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Распространенный страх: потерять привлекательность для партнера с возрастом. Наша читательница признается, что стыдится своего стареющего тела и боится, что муж...
 
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