«Переживаю, что муж уйдет к молоденькой». Как женщине побороть страх старости, отвечает психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Распространенный страх: потерять привлекательность для партнера с возрастом. Наша читательница признается, что стыдится своего стареющего тела и боится, что муж уйдет к молоденькой. Обоснованы ли такие опасения, отвечает психолог.