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«Мы находимся в постоянном ожидании вызова… А случается всякое…» — прапорщик внутренней службы Александра Чайко о своей службе в МЧС

20.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Чтобы приходить на помощь людям 24 часа в сутки, прибывать на место происшествия в считанные минуты, пожарно-аварийная техника у старшего водителя ПАСЧ № 1 г. Несвижа прапорщика внутренней службы Александра Чайко всегда в боевой готовности. Также под его зорким оком — починка и техобслуживание боевых машин товарищей. И, как отметил начальник караула ПАСЧ № 1 г. Несвижа капитан внутренней службы Евгений Янцевич, к своим обязанностям Александр Чайко подходит со всей ответственностью и серьезностью, его работа безукоризненна: вся техника работает, как часы.

«Мы находимся в постоянном ожидании вызова… А случается всякое…» — прапорщик внутренней службы Александра Чайко о своей службе в МЧС

— Мы находимся в постоянном ожидании вызова. Заступая на дежурство, не знаешь, что на этот раз приготовит тебе судьба, — рассказывает Александр Чайко. — А случается всякое. И какая бы неприятность или беда не произошла — случился пожар или человек провалился под лед, упал столб или животное в колодец — в первую очередь вспоминают о нас.

Связывать свою жизнь с профессией пожарного клетчанин в юности не планировал. После школы учился в Клецком сель-скохозяйственном профессиональном лицее по специальности «мастер сельхозпроизводства». После выпуска отправился в армию — в Минск, в 65-ю автомобильную бригаду. Через полтора года вернулся домой и всерьез задумался о будущем. Парень в то время грезил носить форму и погоны, поэтому и стоял перед выбором: пойти на службу в милицию или МЧС.

— Предпочтение всё же отдал работе в отделе по чрезвычайным ситуациям и надел форму пожарного. Наверное, подсознательно это было мне ближе, ведь я из семьи МЧСников, — рассуждает мой собеседник. — Отец Анатолий Фомич был начальником караула в ПАСЧ № 1 г. Клецка. Отработав 20 лет, в 2005 году ушел на пенсию по выслуге лет. Мама Людмила Михайловна и сегодня трудится в этой части старшим инспектором группы делопроизводства. В детстве забегал к родителям на работу. Помню, как переполняли эмоции, когда меня, мальчишку, отец садил в пожарный автомобиль и позволял нажать на кнопочки, запустить маячки. Хорошо помню и тот момент, когда воочию увидел работу отца на пожаре. Мне было лет 12-13. В выходной день горел соседский дом. Отец был на смене и его расчет первым приехал на вызов. Я стоял на дороге и смотрел, как он молниеносно выбил окно и проник в дом. Знал, что в семье шестилетний ребенок, да и на улице кто-то кричал, что внутри люди. Но, обойдя все комнаты, он никого не нашел. Охваченный огнем дом перепуганные мать с сыном смогли покинуть самостоятельно еще до приезда пожарных. Убедившись, что в строении нет людей, спасатели занялись спасением имущества…

Первое время Александр Чайко трудился водителем в ПАСЧ г.п. Старобин Солигорского района. Затем перевелся на Несвижчину — на пожарный аварийно-спасательный пост                 д. Лань, позже — в ПАСЧ № 1   г. Несвижа. В конце 2017 года его назначили на должность старшего водителя.

Задача водителя — оперативно довезти личный состав до места чрезвычайной ситуации, а там следить за бесперебойной подачей воды. Но, если коллегам нужна  помощь, например, в разборке и проливке конструкций, Александр никогда не остается в стороне, считает, что в их сфере очень важна командная работа и слаженные действия. С коллегами у него отличные отношения, молодежь порой за советом обращается. Хоть и нелегко это — быть водителем  спецавтомобиля, но он чувствует себя на своем месте.

В 2018 году Александр Чайко вошел в тройку лучших водителей подразделений МЧС Минщины. На областном конкурсе профессионального мастерства он занял третье место и был зачислен в состав сборной команды, которая представляла столичный регион на республиканском конкурсе.

—  Мы соревновались как в знании теории, так и в практических навыках вождения, — вспоминает прапорщик внутренней службы Чайко. — Первый этап включал тест по правилам дорожного движения. На втором этапе демонстрировали умение безукоризненно управлять             5-тонной автоцистерной. Строгая судейская коллегия учитывала время прохождения дистанции и чистоту выполнения элементов — «Круг», «Колея», «Бокс», «Эстафета», «Тоннельные ворота», «Змейка», «Въезд на стоянку», «Пеньки», «Линия «Стоп»… Напряжение и волнение, конечно, присутствовали постоянно, ведь каждая секунда была на счету, а за малейшие недочеты можно было получить штрафные балы. И пусть наша команда там не заняла призового места, участие в конкурсе считаю для себя хорошим опытом. Надеюсь, что республиканский Олимп покорится в следующий раз.

Кто хоть однажды садился за руль пожарной спецмашины, понимает, насколько сложно управлять такой тяжелой и мощной техникой. А когда объявлена тревога и нужно спешить на помощь, здесь требуются особые навыки вождения. Александр Чайко с легкостью управляется с многотонным МАЗом, ЗИЛом, коленчатым подъемником.

— Спасателям по долгу службы приходится видеть всякое. И водитель участвует в ликвидации ЧП наравне со всеми, — продолжает Александр Анатольевич. — За годы работы уже ко многому привык. Лишь к гибели людей, наверное, никогда не привыкну. Я и сегодня помню страшную трагедию, которая произошла в 2013 году в д. Амлынцы. Пламя унесло тогда жизни четверых людей — матери и троих маленьких детей. Очень хочется, чтобы люди берегли себя. Они должны понимать, что огонь беспощаден. И если молодой крепкий человек может попытаться выбраться из горящего дома или квартиры, то у детей и пожилых гораздо меньше шансов сделать это.

Ликвидация пожаров и других чрезвычайных ситуаций — дело рук сильных духом и мужественных людей. Родные, естественно, переживают за Александра, понимая всю сложность и ответственность дела его жизни. А он признается, что счастлив, ведь жизнь удалась — есть и профессиональное признание, и крепкий тыл.

— У меня подрастают два сына. Старшему, Максиму, уже 11 лет. Жена Анна сейчас в декретном отпуске, младшему, Алексею, скоро исполнится семь месяцев. Жизнь покажет, кем они станут, — рассуждает Александр. — Пусть сами выбирают свою дорогу в жизни, а я поддержу их выбор.

Оксана ГРОХ.

 

 


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Теги: Минск
 
 
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