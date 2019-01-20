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В Минске мужчина провалился под лёд на Свислочи

21.01.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел перейти реку и едва не утонул.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером двадцатого января. О случившемся сообщил очевидец – в Свислочи на проспекте Независимости тонул человек.

Мужчина находился в промоине в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метров. Пострадавший не мог выбраться своими силами. Оказалось, что мужчина хотел перейти на другой берег.

Сотрудники МЧС вытащили мужчину и передали его врачам. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».

На прошлой неделе на Чижовском водохранилище мужчина провалился под лед (читать далее).
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел перейти реку и едва не утонул. По информации МЧС, происшествие случилось вечером двадцатого января. О случившемся сообщил...
 
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