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В Минске мужчина провалился под лёд на Свислочи
Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел перейти реку и едва не утонул.
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Мужчина находился в промоине в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метров. Пострадавший не мог выбраться своими силами. Оказалось, что мужчина хотел перейти на другой берег.
Сотрудники МЧС вытащили мужчину и передали его врачам. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
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Новости Беларуси. В Минске мужчина хотел перейти реку и едва не утонул. По информации МЧС, происшествие случилось вечером двадцатого января. О случившемся сообщил...
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