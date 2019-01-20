Биткоин по-белорусски: как работает первая в СНГ легальная криптобиржа

В Парке высоких технологий в Минске 15 января заработала первая в СНГ легальная криптобиржа – Currency.com, сообщает «МИР 24».

10 миллионов долларов в нее вложил сын российского миллиардера Михаила Гуцериева Саид.

На бирже будут торговать традиционными ценными бумагами, но за биткоины и эфириумы – две самых популярных в мире криптовалюты. Впрочем, к оплате принимают и обычные деньги – не только белорусские рубли, но и российские, а также доллары и евро. К участию в торгах допускаются практически все.

Учредители биржи рассчитывают на выручку в 70 миллионов долларов по итогам первого года, при почти полном отсутствии конкурентов. Главный смысл биржи – дать возможность криптоинвесторам легально переводить средства в обычные валюты.

«Каждый час мы регистрируем несколько тысяч заявок от клиентов. Это количество очень быстро растет. Мы принимаем клиентов постепенно, есть очередь, по которой мы их принимаем, по которой мы их регистрируем. И постепенно мы набираем клиентов, набираем торговые обороты», – говорит бизнесмен, соинвестор проекта Виктор Прокопеня.

Избыточные регламенты и нормативы – на гильотину. Российскую экономику будут лечить от чрезмерной зарегулированности.

Радикальное решение предложил в своем выступлении на Гайдаровском форуме российский премьер Дмитрий Медведев. Он анонсировал так называемую «регуляторную гильотину»: когда сотни и тысячи устаревших и запутанных нормативных актов не отменяются отдельными документами по одному, а утрачивают силу автоматически – с определенного числа.

«Действительно, возможно улучшение институтов внутри Союза, и тут я могу привести свежий пример 2018 года – это Международный финансовый центр в Астане. Строго говоря, в Союзе появилась новая юрисдикция. Это такой пункт, который, подобно Гонконгу в Китае, обладает английским правом, отобранными на мировом рынке судьями», – говорит декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.