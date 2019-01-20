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«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина
Новости Беларуси. Собака ищет хозяев. Четвероногий незнакомец больше недели живет в одном из дворов на улице Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жители, заметив нового соседа под детской горкой, сразу же попытались помочь, но пес боится заходить в подъезд.
Греться в машине также отказывается. Жители двора обустроили псу теплое место, помогли с едой и бросили клич в социальных сетях, надеясь найти хозяина.
Ирина Скробко:
Пес охотно идет к людям, не боится рук и носит ошейник. Только вот на нем нет никаких опознавательных знаков, поэтому связаться с хозяевами невозможно. К слову, ждет их пес даже ночью, всматриваясь в лица прохожих.
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Новости Беларуси. Собака ищет хозяев. Четвероногий незнакомец больше недели живет в одном из дворов на улице Кижеватова, сообщили в программе «Столичные...
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