ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Беларуси в России прокомментировало задержание Насти Рыбки

21.01.2019 23:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Анастасия Вашукевич в Нагатинской районном суде Москвы. Фото: Reuters
В посольстве Беларуси в России прокомментировали задержание Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. В консульском отделе посольства обещают встретиться с ней в ближайшее время.

— Безусловно, мы занимаемся этим вопросом, ровно так же, как это было бы с любым другим гражданином Беларуси. Мы находимся в рабочем контакте с российской стороной. В соответствии с консульской конвенцией нами получено официальное уведомление о задержании граждан Республики Беларусь, и в данный момент мы реализуем комплекс шагов по защите наших граждан, которые предусмотрены международными и двусторонними соглашениями, — прокомментировал Александр Суворов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России.

Пока сотрудники посольства с Анастасией не встречались.

— Официального обращения адвоката к нам не было. Я полагаю, что в ближайшее время мы встретимся с нашими задержанными гражданами, — сказали в диппредставительстве.

Известно, что в Шереметьево было задержано четыре человека, депортированных из Таиланда. Кто из них, кроме Насти, гражданин Беларуси, в консульстве не уточняют. Можно предположить, что речь идет об Андрее Жежко. Ранее сообщалось, что его также задержали вечером 17 января вместе с Алексом Лесли (Александром Кирилловым), Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и Марией Жарковой по делу об организации проституции. Имена задержанных во время прямой трансляции канала Mash во «ВКонтакте» озвучила жена Кириллова Кристина Шереметьева.

Их задержали в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево ребята прибыли из Таиланда, откуда их депортировали по приговору суда, признавшего их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Как ранее рассказал TUT.BY адвокат Анастасии Дмитрий Зацаринский, у девушки был билет из Таиланда в Беларусь. Однако в транзитной зоне аэропорта ее «насильно втащили на территорию Российской Федерации».

19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили.

В суде Анастасия Вашукевич попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и первого замглавы аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве Беларуси в России прокомментировали задержание Анастасии Вашукевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусов в этом году планируют оштрафовать почти на 135 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика