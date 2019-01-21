Посольство Беларуси в России прокомментировало задержание Насти Рыбки



Анастасия Вашукевич в Нагатинской районном суде Москвы. Фото: Reuters

— прокомментировал, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России.Пока сотрудники посольства с Анастасией не встречались.— сказали в диппредставительстве.Известно, что в Шереметьево было задержано четыре человека, депортированных из Таиланда. Кто из них, кроме Насти, гражданин Беларуси, в консульстве не уточняют. Можно предположить, что речь идет об. Ранее сообщалось, что его также задержали вечером 17 января вместе с Алексом Лесли (), Настей Рыбкой () ипо делу об организации проституции. Имена задержанных во время прямой трансляции канала Mash во «ВКонтакте» озвучила жена КирилловаИх задержали в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.В аэропорт Шереметьево ребята прибыли из Таиланда, откуда их депортировали по приговору суда, признавшего их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Как ранее рассказал TUT.BY адвокат Анастасии, у девушки был билет из Таиланда в Беларусь. Однако в транзитной зоне аэропорта ее19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили.В суде Анастасия Вашукевич попросила прощения у предпринимателяи первого замглавы аппарата правительства Российской ФедерацииИзвестность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.