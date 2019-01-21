Ученые открыли секрет крепких и длительных отношений

Ученые обнаружили, что пары, в которых парень и девушка подшучивают друг над другом, могут с большей вероятностью избежать расставания. Исследование было проведено Университетом Канзаса под руководством доцента Джеффри Холла, пишет Daily Mail Health .

Неважно, подшучиваете ли вы над любимой футбольной командой своего спутника, которая всегда проигрывает, или над тем, как ваша возлюбленная плачет над документальными фильмами Дэвида Аттенборо. Внутренние шутки, характерные и понятные только для вашей пары, особенно важны. Однако ученые предупреждают, что пары, которые любят злой юмор в отношении друг друга, вряд ли долго пробудут вместе. Ну а сами неприятные насмешки лишь свидетельствуют о проблемах в отношениях.

«Игривость между романтическими партнерами является ключевым компонентом в установлении связей и ощущении безопасности в отношениях, — сказал профессор Холл. — Насмешки друг над другом являются важным показателем романтического влечения между потенциальными партнерами».

Ученые провели 39 исследований, в которых приняли участие более 150 000 человек, с целью определить, насколько важен юмор в романтических отношениях. Результаты, опубликованные журнале Personal relationships («Личные отношения»), показывают, что если человек имеет хорошее чувство юмора, это не означает, что ему больше повезет в любви.

Однако пары, которые «создают юмор вместе» — через шутки друг над другом, — с большей вероятностью построят более крепкие и длительные отношения.

«Люди говорят, что хотят, чтобы в их паре было много юмора, однако эта концепция слишком широка, — отметил профессор. — С удовлетворением в отношениях связан именно тот юмор, который пары создают вместе. Дело не в том, что какой-либо стиль или чувство юмора лучше или хуже. Важно то, что вы оба считаете странный (понятный только вам) юмор смешным».

Но пока вы не стали смеяться над залысинами вашей второй половины или отбрасывать шутки в адрес своей свекрови, профессор Холл предупреждает: в шутках не стоит заходить слишком далеко.

«Наличие агрессивного чувства юмора — это, в принципе, плохой знак для отношений, но хуже, если этот стиль юмора используется в отношении одного из партнеров», — сказал он.

Источник: sb.by

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