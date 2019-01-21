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6 лет и 35 миллиардов. Как индиец стране интернет подарил

22.01.2019 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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6 лет и 35 миллиардов. Как индиец стране интернет подарил
Мукеш Амбани. © / www.globallookpress.com

«В наши дни цифровым становится всё, что только может стать цифровым. Наша страна не должна остаться в стороне от прогресса», – любит повторять Мукеш Амбани. Выходец из семьи владельца крохотной текстильной фабрики, ныне он самый богатый человек в Азии. Потратив 35 млрд долл. на создание первой в стране 4G-сети с VoLTE-коммуникациями, Амбани обеспечил доступной связью 1,3 млрд жителей и собирается конкурировать с Google, Amazon и Netflix.

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То, о чём мечтал отец

Отец Мукеша, Дхирубай Амбани, в 16 лет уехал на заработки в Йемен, а вернувшись, открыл собственное дело. Торговал специями, затем тканями. Заработав капитал, основал текстильное предприятие и постепенно превратился в магната. В 2002 г. после смерти отца Мукеш вместе с братом Анилом унаследовали его бизнес-империю. Амбани-старший при жизни мечтал создать компанию, которая обеспечила бы население Индии мобильными звонками «дешевле открытки». Старший сын решил осуществить его мечту. Он основал Reliance Infocomm (RComm) – телекоммуникационную компанию, работающую на стандарте CDMA (как и GSM, он разделяет сигналы абонентов по доступным частотам). 

Благодаря агрессивному снижению цен и введению новых контент-сервисов RComm быст­ро вошла в тройку мобильных операторов Индии. Но вскоре между братьями случился конфликт, и Мукешу пришлось выбирать, что оставить себе – компанию сотовой связи или нефтеперерабатывающее предприятие. Он отдал RComm брату.


6 лет и 35 миллиардов. Как индиец стране интернет подарил
Мукеш Амбани с женой. Фото: www.globallookpress.com

В 2010 г. Мукеш Амбани решил вернуться в отрасль телекоммуникаций. Амбиции его были огромны: бизнесмен хотел дать населению Индии простой и дешёвый доступ к быстрому Интернету. Хотя покрытие страны мобильным Интернетом тогда не превышало 20%. Да и обычный (кнопочный) мобильный телефон был лишь у одного индийца из десяти. Однако компания Jio, основанная Амбани, должна была стать платформой для всех видов цифровых услуг. Поэтому он сделал голосовые звонки бесплатными и сосредоточился на том, как обеспечить доступный простым людям трафик мобильного Интернета.

6 лет Мукеш инвестировал миллиарды долларов в Телеком, хотя эксперты уверяли, что перспектив у этого направления нет.

Без света, но с «трубой»

В те годы крупнейшие операторы связи развивали в Индии сети третьего поколения. Обыватель был готов платить за услуги мобильной связи не более 2 долл. в месяц, и большинство пользовалось голосовыми звонками. Но технологии 4G уже начали внедрять, и Мукеш Амбани решил опередить конкурентов. Он задался целью создать сеть, которая охватывала бы 18 тыс. городов и 200 тыс. деревень – даже тех, где до сих пор не было электричества! Для этого было необходимо установить 200 тыс. вышек сотовой связи и проложить 150 тыс. миль оптоволоконного кабеля. И Мукеш придумал, как это сделать.

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Компания Jio наладила производство простых и дешёвых вышек сотовой связи. Они были меньше размером, имели не очень большую мощность и радиус действия. Но зато их можно было быстро устанавливать, они потребляли не так много энергии и в эксплуатации обходились недорого. В течение полугода Jio поставила 45 тыс. вышек и обеспечила 4G-Интернетом 99% населения страны, число её абонентов в первый же год работы выросло на 150 млн человек. Аналитики подсчитали: в первый год работы этого оператора Индия превзошла США по количеству приложений, загруженных из Google Play! Компания смогла обработать больше данных, чем любой другой оператор связи в мире. За два года с момента запуска Jio интернет-трафик в Индии в расчёте на одного потребителя подскочил на 570%.

Разумеется, конкурентам пришлось снижать свои тарифы. Если раньше они брали 3 долл. за 1 Гб трафика, то теперь опустили цену до 60 центов. Мелкие компании связи просто закрылись, а лидеры рынка были вынуждены объединиться, чтобы выжить. Примечательно, что одним из пострадавших от дейст­вий Мукеша Амбани стал его младший брат Анил, отношения с которым у него так и не сложились. Брат был вынужден закрыть свою компанию, уйти из бизнеса сотовой связи и ещё выплачивать долги.

6 лет и 35 миллиардов. Как индиец стране интернет подарил
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Заслуженная роскошь

За два года число абонентов Jio достигло 250 млн человек. Многие пришли от операторов-конкурентов: Мукеш Амбани смог предложить более выгодные условия по стоимости как минут, так и гигабайтов интернет-трафика. А в 2017 г. он запустил акцию, которая помогла ему опередить на индийском рынке смартфонов Samsung. Компания Jio создала собственный бюджетный смарт­фон, работающий в 4G-сетях. Его можно было взять в аренду за 22 долл., причём при возврате гаджета абоненту возвращались уплаченные деньги.

Бизнес-империя Амбани процветает. В том числе потому, что предприниматель постоянно ищет новые ниши. К примеру, только Jio обеспечивает мобильную связь на железнодорожных маршрутах и автомобильных трассах Индии.


6 лет и 35 миллиардов. Как индиец стране интернет подарил
Особняк «Антилия». Фото: Commons.wikimedia.org

Компания Мукеша Амбани стала первым оператором, который развивает собственные интернет-сервисы. Так, 75% абонентов Jio смотрят телетрансляции через приложение, разработанное самим оператором.

Мукеш Амбани готовится к приходу искусственного интеллекта (ИИ) и внедрению сетей пятого и шестого поколений. У него работают лучшие программисты Индии. Сейчас его компания развивает анализ рентгеновских снимков и МРТ с помощью алгоритмов ИИ. Ожидает появления на дорогах беспилотных автомобилей. В 2018 г. эксперты оценили стоимость Jio в 25 млрд долл.

Бизнесмен со своей семьёй живёт в особняке «Антилия» – самом высоком и дорогом частном доме в мире. В нём 27 этажей, есть театр, бассейны, спа-салоны и висячие сады. Мукеша Амбани часто обвиняют в любви к роскоши. Но, согласитесь, человек, который дал доступ к дешёвому и быстрому Интернету второй по численности населения стране мира, это заслужил.

 
 
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Два года назад Индия находилась на 155-м месте в мире по потреблению интернет-трафика. А теперь забралась на первое. И всё это благодаря одному человеку.
 
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