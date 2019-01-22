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Завод Mercedes в Польше начнет выпуск батарей для электромобилей

23.01.2019 09:56 — Разное | Tut.by  
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Сегменту электромобилей в ближайшее время предрекают бурный рост, соответственно вырастет спрос и на батареи для них. Многие из крупнейших автопроизводителей анонсируют открытие собственных производств по выпуску тяговых аккумуляторов — среди них и концерн Daimler.


Накануне немецкий автогигант сделал заявление о намерении организовать производство тяговых батарей для электромобилей в Польше. Под их выпуск будет организована отдельная фабрика в Яворе, что в 100 км от немецкой границы — там же достраивается и новый завод по производству бензиновых и дизельных четырехцилиндровых двигателей Mercedes.

Фабрика, на которой будет занято около 300 сотрудников, должна начать выпуск аккумуляторов уже в текущем году. Точные объемы производства пока не раскрываются. В Mercedes подчеркивают, что польское предприятие станет уже девятым по счету батарейной фабрикой — в дополнение к уже существующему с 2012 года завода в Каменце и еще семи планируемым. Четыре из будущих производств по выпуску аккумуляторов будут возведены в Германии (еще одно в Каменце, два в Унтертюрхайме и один завод в Зиндельфингене), по одному заводу будет построено в США, Китае и Таиланде.

 
 
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Сегменту электромобилей в ближайшее время предрекают бурный рост, соответственно вырастет спрос и на батареи для них. Многие из крупнейших автопроизводителей...
 
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