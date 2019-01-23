Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка набрала 75,00 балла, передает ТАСС .

На втором месте идет еще одна россиянка Софья Самодурова с результатом 72,88 балла, на третьем месте – фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини (65,64).

Россиянка Станислава Константинова занимает 11-ю позицию с результатом 56,76 балла.

Прокат произвольной программы состоится 25 января.