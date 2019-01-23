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Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Минске
24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка набрала 75,00 балла, передает
На втором месте идет еще одна россиянка Софья Самодурова с результатом 72,88 балла, на третьем месте – фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини (65,64).
Россиянка Станислава Константинова занимает 11-ю позицию с результатом 56,76 балла.
Прокат произвольной программы состоится 25 января.
Напомним, на чемпионате России в Саранске Загитова
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Спортсменка набрала 75,00 балла.
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