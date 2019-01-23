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Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

24.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Спортсменка набрала 75,00 балла, передает ТАСС

На втором месте идет еще одна россиянка Софья Самодурова с результатом 72,88 балла, на третьем месте – фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини (65,64). 

Россиянка Станислава Константинова занимает 11-ю позицию с результатом 56,76 балла. 

Прокат произвольной программы состоится 25 января.  

Напомним, на чемпионате России в Саранске Загитова набрала всего 131,43 балла и заняла лишь пятое место. 



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Теги: Минск
 
 
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