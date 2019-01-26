Лихача на BMW из Минска задержали в Житковичах

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БЕЛТА

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 23 января в районе 6.00 преследовали автомобиль BMW Х6. Машина двигалась с выключенными фарами, проехала на красный свет. Водитель не подчинился законным требованиям об остановке, превышал скорость, создавая угрозу дорожной безопасности, а также жизни и здоровью граждан.- рассказалаВ отношении нарушителя составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Два из них - по ч.2 ст.18.19 КоАП (управление транспортным лицом, не имеющим права управления). Материалы будут рассмотрены УГАИ ГУВД Мингорисполкома после принятия судом решения об ответственности мужчины за повторное управление авто без прав.В ГАИ напомили, что за невыполнение водителем неоднократных требований сотрудника милиции об остановке, в случае, когда это повлекло преследование, предусмотрено в том числе лишение прав на срок до двух лет. Также повторное в течение одного года после взыскания управление без водительских прав может повлечь административный арест.