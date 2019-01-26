ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лихача на BMW из Минска задержали в Житковичах

27.01.2019 09:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: БЕЛТА
В Житковичах задержали бесправника, которого сотрудники ГАИ преследовали в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции 23 января в районе 6.00 преследовали автомобиль BMW Х6. Машина двигалась с выключенными фарами, проехала на красный свет. Водитель не подчинился законным требованиям об остановке, превышал скорость, создавая угрозу дорожной безопасности, а также жизни и здоровью граждан. "Сотрудники нанесли повреждения транспортному средству для его принудительной остановки, однако водителю удалось скрыться. Сейчас мужчина находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома - он был задержан по информации столичной Госавтоинспекции в городе Житковичи коллегами из Гомельской области. Позже его передали сотрудникам минской милиции", - рассказала Александра Попова.

В отношении нарушителя составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Два из них - по ч.2 ст.18.19 КоАП (управление транспортным лицом, не имеющим права управления). Материалы будут рассмотрены УГАИ ГУВД Мингорисполкома после принятия судом решения об ответственности мужчины за повторное управление авто без прав.

В ГАИ напомили, что за невыполнение водителем неоднократных требований сотрудника милиции об остановке, в случае, когда это повлекло преследование, предусмотрено в том числе лишение прав на срок до двух лет. Также повторное в течение одного года после взыскания управление без водительских прав может повлечь административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Житковичах задержали бесправника, которого сотрудники ГАИ преследовали в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Госсекретарь США подтвердил намерение США вывести войска из Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика