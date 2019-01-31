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Дорогами великой Победы. Рассказываем о событиях 1 февраля 1944 года
Новости Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы начинаем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков мы начинаем хронологию событий далекого и судьбоносного 1944-го, сообщили в...
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