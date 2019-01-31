ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы

01.02.2019 22:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь призывает ускорить устранение в ЕАЭС барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля в Алматы прошло заседание Евразийского межправсовета. Одна из обсуждаемых тем – цифровизация.

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы

Именно эти вопросы стали сегодня ключевыми в рамках масштабного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Участие в нем приняли премьер-министры стран Евразийского союза. На одной площадке собрались представители IT-компаний, технопарков из США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы

Обсуждались перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, поддержку стартап-компаний и молодых специалистов. Среди предложений – создание единого органа управления цифровыми проектами. Как бы то ни было, развитием цифровой экономики страны, входящие в ЕАЭС, намерены заниматься сообща.

«Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0»: Беларусь участвует в международном форуме в Алматы

Кстати, в IT-сфере Беларусь заняла прочную нишу в нашем регионе. Растет количество резидентов Парка высоких технологий. К примеру, экспорт их программных продуктов в 2017-м превысил миллиард долларов, по итогам 2018-го – увеличился еще на треть. В целом же по экспорту программного обеспечения на душу населения мы опережаем США, Индию и Китай. Своеобразной «дорожной картой» в последние годы стал декрет Президента о цифровизации экономики.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь призывает ускорить устранение в ЕАЭС барьеров во взаимной торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 февраля в Алматы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проверка мобилизационной готовности Вооружённых Сил: из запаса идёт призыв военнообязанных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика