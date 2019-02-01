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В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции

01.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, комиссии должны работать, а не создаваться для галочки. Главное не их количество, а эффективность работы. 


– Комиссии должны  работать  более активно, без формализма,  видеть коррупционные проявления в зародыше и, главное, направить  все усилия   на  их профилактику. Надо повысить требовательность к кадрам,  а в случае совершаемых ими противоправных действий, тут же вносить кадровые предложения.  Руководитель  должен быть примером во всем, ведь по тому, как он себя ведет, у людей складывается отношение к власти, – подчеркнул Иван Жук. 

В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции


В организациях области создано 480 комиссий по противодействию коррупции, в  том числе в 20 горрайисполкомах и администрациях города Гродно, в 20 в структурных подразделениях горрайисполкомов, в  191 учреждении образования, 84 – в организациях АПК. Комиссии работают также в учреждениях здравоохранения, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,  в учреждениях культуры, организациях спорта и физической культуры. 

Как отметил начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома  Валерий Климович, в ближайшее время предстоит пересмотреть подходы к созданию комиссий.   Создавать   их в организациях с малой численностью работников, в том числе в детских садах,   не  нецелесообразно. 

В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции


Начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры  области Владимир Сидо проинформировал, что  выполнение  антикоррупционного законодательства находится под контролем.  Правоохранительные органы тесно сотрудничают в этом вопросе с органами исполнительной власти. 

В числе сфер деятельности, которые считаются наиболее коррупционно опасными,  названы осуществление административных процедур, принятие решений в сфере управления имуществом, выполнение функций контроля и надзора, проведение процедуры закупок товара, сдача в аренду недвижимого имущества, контроль дебиторской задолженности. 

Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий обратил внимание руководителей и членов комиссий на  важность профилактики коррупционных преступлений, которые не только пагубно влияют на экономику страны, но и ломают человеческие судьбы. Недопустимо, чтобы работа комиссий сводилась к заслушиванию материалов, которые присылают правоохранительные органы. 

– Когда информация находится в правоохранительных органах, заниматься профилактикой поздно, – подчеркнул Александр Садовничий. 

Первый заместитель начальника УВД облисполкома Александр Шастайло  проинформировал, что органами внутренних дел в минувшем году выявлено 556 экономических преступлений,  или более 77 процентов от общего числа выявленных, в том числе 237 имеющих признаки коррупции. Многие экономические преступления связаны с бюджетным финансированием. Часть преступлений совершено при проведении закупок товаров, работ и услуг. 

В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции


Среди основных причин совершения коррупционных преступлений названы бесхозяйственность, недостатки в подборе и расстановке кадров, ненадлежащая постановка учета и контроля товаро-материальных ценностей, желание обогащения отдельных должностных лиц и психологическая готовность части населения к подкупу должностных лиц  для реализации своих интересов. 
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции
 
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