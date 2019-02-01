В работе комиссий по противодействию коррупции главное - результаты. Об этом шла речь на заседании областной комиссии по противодействию коррупции

Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, комиссии должны работать, а не создаваться для галочки. Главное не их количество, а эффективность работы.





– Комиссии должны работать более активно, без формализма, видеть коррупционные проявления в зародыше и, главное, направить все усилия на их профилактику. Надо повысить требовательность к кадрам, а в случае совершаемых ими противоправных действий, тут же вносить кадровые предложения. Руководитель должен быть примером во всем, ведь по тому, как он себя ведет, у людей складывается отношение к власти, – подчеркнул Иван Жук.









В организациях области создано 480 комиссий по противодействию коррупции, в том числе в 20 горрайисполкомах и администрациях города Гродно , в 20 в структурных подразделениях горрайисполкомов, в 191 учреждении образования, 84 – в организациях АПК. Комиссии работают также в учреждениях здравоохранения, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях культуры, организациях спорта и физической культуры.



Как отметил начальник главного управления организационно-кадровой работы облисполкома Валерий Климович, в ближайшее время предстоит пересмотреть подходы к созданию комиссий. Создавать их в организациях с малой численностью работников, в том числе в детских садах, не нецелесообразно.









Начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области Владимир Сидо проинформировал, что выполнение антикоррупционного законодательства находится под контролем. Правоохранительные органы тесно сотрудничают в этом вопросе с органами исполнительной власти.



В числе сфер деятельности, которые считаются наиболее коррупционно опасными, названы осуществление административных процедур, принятие решений в сфере управления имуществом, выполнение функций контроля и надзора, проведение процедуры закупок товара, сдача в аренду недвижимого имущества, контроль дебиторской задолженности.



Первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александр Садовничий обратил внимание руководителей и членов комиссий на важность профилактики коррупционных преступлений, которые не только пагубно влияют на экономику страны, но и ломают человеческие судьбы. Недопустимо, чтобы работа комиссий сводилась к заслушиванию материалов, которые присылают правоохранительные органы.



– Когда информация находится в правоохранительных органах, заниматься профилактикой поздно, – подчеркнул Александр Садовничий.



Первый заместитель начальника УВД облисполкома Александр Шастайло проинформировал, что органами внутренних дел в минувшем году выявлено 556 экономических преступлений, или более 77 процентов от общего числа выявленных, в том числе 237 имеющих признаки коррупции. Многие экономические преступления связаны с бюджетным финансированием. Часть преступлений совершено при проведении закупок товаров, работ и услуг.









Среди основных причин совершения коррупционных преступлений названы бесхозяйственность, недостатки в подборе и расстановке кадров, ненадлежащая постановка учета и контроля товаро-материальных ценностей, желание обогащения отдельных должностных лиц и психологическая готовность части населения к подкупу должностных лиц для реализации своих интересов.

