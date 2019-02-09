В Москве во время матча 10-летних хоккеистов отец одного игрока выстрелил в голову отца другого

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», во время матча команд 2008 года рождения «Северная Звезда» — «Дмитров» случился конфликт с участием родителей хоккеистов. По информации издания, во время игры, которая проходила в рамках Кубка Москвы среди юношей 2008 г. р. и состоялась 9 февраля в Спортивной школе № 2 в Медведково, поругались двое отцов игроков «Дмитрова».



Фото: sport-express.ru

Что же не поделили папы хоккеистов? По данным «СЭ», между ними уже несколько месяцев существовала вражда, связанная с бизнесом. По словам очевидца конфликта, инцидент спровоцировала супруга одного из них. После этого ее муж оскорбил и толкнул другого родителя, заявив: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!»

Затем разговор, который происходил около ледовой площадки, продолжился в буфете, где оскорбленный мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в соперника. Тот упал и потерял много крови. К счастью, пуля прошла по касательной.

Стрелявший сдался в руки сотрудников правопорядка и был доставлен в один из столичных ОВД. Пострадавшему замотали голову бинтами и доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе МВД РФ по Москве сообщили о факте произошедшего, однако не подтвердили, что инцидент произошел в спортивном сооружении.

— В районе 17 часов на улице Заповедная произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, — говорится в заявлении пресс-службы.