Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела





Около 14:00 серьёзная авария произошла на 55 км трассы Р23 Минск-Минскашевичи неподалёку от населённого пункта Валерьяны Узденского района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.

Один из столкнувшихся автомобилей полностью сгорел, у другого вырвало и отбросило на десятки метров двигатель.

Движение в сторону Слуцка было затруднено, затем сотрудники ГАИ организовали объезд, пробка образовалась в минском направлении.

Как сообщили очевидцы в группе «Без тормозов в Слуцке» в Viber, один из водителей сгорел, второй находится в тяжёлом состоянии.

Эту информацию подтвердили в группе «Солигорские автолюбители»:

— Пежо выехал на встречную и в лоб ударил Форд. Мужчина из Пежо вылетел, был жив, ему оказывали первую помощь (рваная рана головы и т.д.)... Из форда никого не удалось извлечь, он сразу после удара вспыхнул, внутри него неизвестно сколько было людей, всё окутано пламенем и дымом! Произошло это за пару минут до моего проезда там. Как раз проезжали автобусы с детьми, их сопровождали сотрудники ГАИ, поэтому сразу оказались на месте и был врач в колонне автобусов, который сразу начал оказывать помощь пострадавшему.

Официальной информации по данному ДТП пока нет.





















Slutsk-Gorod.by

Видео: Солигорские Автолюбители