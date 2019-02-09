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Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела
10.02.2019 — Разное | Слуцк Город
Около 14:00 серьёзная авария произошла на 55 км трассы Р23 Минск-Минскашевичи неподалёку от населённого пункта Валерьяны Узденского района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы.
Один из столкнувшихся автомобилей полностью сгорел, у другого вырвало и отбросило на десятки метров двигатель.
Движение в сторону Слуцка было затруднено, затем сотрудники ГАИ организовали объезд, пробка образовалась в минском направлении.
Как сообщили очевидцы в
Эту информацию
— Пежо выехал на встречную и в лоб ударил Форд. Мужчина из Пежо вылетел, был жив, ему оказывали первую помощь (рваная рана головы и т.д.)... Из форда никого не удалось извлечь, он сразу после удара вспыхнул, внутри него неизвестно сколько было людей, всё окутано пламенем и дымом! Произошло это за пару минут до моего проезда там. Как раз проезжали автобусы с детьми, их сопровождали сотрудники ГАИ, поэтому сразу оказались на месте и был врач в колонне автобусов, который сразу начал оказывать помощь пострадавшему.
Официальной информации по данному ДТП пока нет.
Slutsk-Gorod.by
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Около 14:00 серьёзная авария произошла на 55 км трассы Р23 Минск-Минскашевичи неподалёку от населённого пункта Валерьяны Узденского района. Об этом сайту SlutskGorod...
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