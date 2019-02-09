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Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

10.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Около 14:00 серьёзная авария произошла на 55 км трассы Р23 Минск-Минскашевичи неподалёку от населённого пункта Валерьяны Узденского района. Об этом сайту SlutskGorod сообщили очевидцы. 

Один из столкнувшихся автомобилей полностью сгорел, у другого вырвало и отбросило на десятки метров двигатель. 

Движение в сторону Слуцка было затруднено, затем сотрудники ГАИ организовали объезд, пробка образовалась в минском направлении.

Как сообщили очевидцы в группе «Без тормозов в Слуцке» в Viber, один из водителей сгорел, второй находится в тяжёлом состоянии.

Эту информацию подтвердили в группе «Солигорские автолюбители»: 

— Пежо выехал на встречную и в лоб ударил Форд. Мужчина из Пежо вылетел, был жив, ему оказывали первую помощь (рваная рана головы и т.д.)... Из форда никого не удалось извлечь, он сразу после удара вспыхнул, внутри него неизвестно сколько было людей, всё окутано пламенем и дымом! Произошло это за пару минут до моего проезда там. Как раз проезжали автобусы с детьми, их сопровождали сотрудники ГАИ, поэтому сразу оказались на месте и был врач в колонне автобусов, который сразу начал оказывать помощь пострадавшему.

Официальной информации по данному ДТП пока нет.  

Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Жуткое ДТП на трассе Р23: одна из машин полностью сгорела

Slutsk-Gorod.by
Видео: Солигорские Автолюбители

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 184
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Около 14:00 серьёзная авария произошла на 55 км трассы Р23 Минск-Минскашевичи неподалёку от населённого пункта Валерьяны Узденского района. Об этом сайту SlutskGorod...
 
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