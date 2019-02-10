Самые меткие: в Беларуси лучших «Снежных снайперов» наградила Дарья Домрачева

В Беларуси выбрали лучшего «Снежного снайпера». Состязания прошли на призы Президентского спортивного клуба, а награды лучшим вручила Дарья Домрачева, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Спортсмены юные , а трасса профессиональная, и настоящая биатлонная винтовка. Маша Гнедчик мечтала закрыть все мишени и прийти на финиш первой, так и получилось. Девочка – опытный участник. Уже были победы в личных и в командных гонках. Ну, а планы и вовсе грандиозные.

«Да, я мечтаю выиграть несколько Олимпийских игр. И быть, как Дарья Домрачева», – призналась участница соревнований Мария Гнедчик.

На турнир «Снежный снайпер» приезжают дети, которые не занимаются биатлоном профессионально. Талантливых спортсменов ищут по всей стране. В большой спорт можно попасть хоть из столицы, хоть из маленького села.

«В прошлом году четыре человека отобрали в профессиональный спорт. В этом году, я думаю, уже через одного можно отбирать. Красиво бегут, профессионально подготовлены, стреляют великолепно и быстро. Я думаю, за этим будущее», – заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Болеют здесь как за олимпийцев. Поддержать «своих» едут со всей страны.

«Все очень здорово, просто великолепно. Кричим, болеем, радуемся, переживаем. Все друг друга поддерживают. А я особенно рад за свою дочку».

«Могилевская область – лучшая. Самая замечательная, самая любимая. Неважно, что у нас два четвертых места».

Ее ждали и очень хотели увидеть, но юные спортсмены даже не мечтали, что свои награды получат из рук королевы биатлона – Дарьи Домрачевой. Четырехкратная олимпийская чемпионка вручила подарки и от себя: сувениры и элементы экипировки.

«Многие из этих детишек серьезно относятся к тому, чем занимаются. И очень надеюсь, что их подход принесет им в будущем большие успехи. Многие имена, которые сегодня звучат, стоит взять на заметку и следить за ними», – уверена четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Дарья Домрачева пригласила всех призеров и на «Гонку легенд». Она пройдет в «Раубичах» 18 февраля. А значит, праздник биатлона в Беларуси не заканчивается. Вместе с «Гонкой легенд» в «Раубичах» стартует открытый Чемпионат Европы по биатлону.