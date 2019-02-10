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Самые меткие: в Беларуси лучших «Снежных снайперов» наградила Дарья Домрачева
11.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси выбрали лучшего «Снежного снайпера». Состязания прошли на призы Президентского спортивного клуба, а награды лучшим вручила Дарья Домрачева, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
«Да, я мечтаю выиграть несколько Олимпийских игр. И быть, как Дарья Домрачева», – призналась участница соревнований Мария Гнедчик.
На турнир «Снежный снайпер» приезжают дети, которые не занимаются биатлоном профессионально. Талантливых спортсменов ищут по всей стране. В большой спорт можно попасть хоть из столицы, хоть из маленького села.
«В прошлом году четыре человека отобрали в профессиональный спорт. В этом году, я думаю, уже через одного можно отбирать. Красиво бегут, профессионально подготовлены, стреляют великолепно и быстро. Я думаю, за этим будущее», – заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.
Болеют здесь как за олимпийцев. Поддержать «своих» едут со всей страны.
«Все очень здорово, просто великолепно. Кричим, болеем, радуемся, переживаем. Все друг друга поддерживают. А я особенно рад за свою дочку».
«Могилевская область – лучшая. Самая замечательная, самая любимая. Неважно, что у нас два четвертых места».
Ее ждали и очень хотели увидеть, но юные спортсмены даже не мечтали, что свои награды получат из рук королевы биатлона – Дарьи Домрачевой. Четырехкратная
Дарья Домрачева пригласила всех призеров и на «Гонку легенд». Она пройдет в «Раубичах» 18 февраля. А значит, праздник биатлона в Беларуси не заканчивается. Вместе с «Гонкой легенд» в «Раубичах» стартует открытый Чемпионат Европы по биатлону.
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Состязания прошли на призы Президентского спортивного клуба. На турнир «Снежный снайпер» приезжают дети, которые не занимаются биатлоном профессионально.
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