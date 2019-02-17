Идеальная жизнь в Канаде стала интернет-мемом

Рассказ российской эмигрантки о жизни в Канаде породил волну подражаний и шуток. Теперь интернет-пользователи рассуждают об идеальном канадском интернете (за него не надо платить) и о самой стране (там отменили понедельники).



Фото: Reuters

Все началось с серии твитов в коллективном аккаунте «Эброд Андерхуд» о жизни в эмиграции. Авторы в нем меняются каждую неделю, и с 11 февраля его вела Алиса ( @_vanswan ) из Ванкувера, пишет TJournal .

Алиса уехала из России в Канаду в 2017 году по программе Express Entry, которая отбирает квалифицированных иммигрантов. В Ванкувере она занялась обучающими e-learning видео и интерактивными уроками. В «Эброд Андерхуд» Алиса рассказывала о личном опыте, связанном, например, с работой, арендой и людьми вокруг.

Интересная особенность про русских (да и любых других эмигрантов) в Канаде.

Подавляющее большинство едет по программе, которая отбирает молодых профессионалов с образованием и хорошим английским.

Из-за этого иммигранты — интеллигентные и приятные, а отношение к ним позитивное. — Эброд Андерхуд (@abroadunderhood) 11 февраля 2019 г.

В продолжение темы помоек: квартиры сдаются пустыми, и жильцам нужно вывезти из них абсолютно все при выезде. Из-за этого на помойке в конце месяца можно найти мебель и бытовую технику в хорошем состоянии. Все это кладут отдельно, на специальный стеллаж. — Эброд Андерхуд (@abroadunderhood) 12 февраля 2019 г.

Однажды я нашла на помойке макбук. Он был без зарядки и не включался, я подумала что мне лень с ним возиться и отнесла обратно. pic.twitter.com/aGfNemasrG — Эброд Андерхуд (@abroadunderhood) 12 февраля 2019 г.

Часть комментаторов предъявила ведущей аккаунта претензии, а другая не увидела ничего плохого в рассказе о личном опыте. Девушка отреагировала на «травлю», подчеркнув, что не может представить подобную ситуацию в Канаде.



Изображение: tjournal.ru / twitter.com

В итоге канадский интернет стал поводом для многочисленных шуток

⠀ ⠀ ⠀⠀ (\__/)

⠀ (•ㅅ•) Канадский интернет

＿ノ ヽ ノ＼

`/ `/ ⌒Ｙ⌒ Ｙ ヽ

( (三ヽ人 / |

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ヽ＿＿＿＞､＿＿_／

｜(王 ﾉ〈 (\__/) Интернет

/ﾐ`ー―彡\ (•ㅅ•) — Roma Tonik (@ZimniiVeter) 16 февраля 2019 г.

Что есть в канадском интернете:

1) Нет порнорекламы, детей можно с младенчества без адблока выпускать

2) Минимальная скорость скачивания 1 гигабит в секунду, это на бесплатном тарифе

3) В одном канадском байте 10 бит pic.twitter.com/JBWjSIutg9 — боль левиафана (@lindeskun) 16 февраля 2019 г.

4) Если не можешь что-то найти в Гугле, тебе лично звонит Ларри Пейдж и подсказывает

5) Но обычно в канадском интернете не бывает проблем, потому что все айтишники уже переехали туда

6) На канадских фишинговых сайтах мошенники ТЕБЕ отдают свои пароли и данные кредиток. — боль левиафана (@lindeskun) 16 февраля 2019 г.