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Идеальная жизнь в Канаде стала интернет-мемом

18.02.2019 15:22 — Разное | Tut.by  
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Рассказ российской эмигрантки о жизни в Канаде породил волну подражаний и шуток. Теперь интернет-пользователи рассуждают об идеальном канадском интернете (за него не надо платить) и о самой стране (там отменили понедельники).


Фото: Reuters

Все началось с серии твитов в коллективном аккаунте «Эброд Андерхуд» о жизни в эмиграции. Авторы в нем меняются каждую неделю, и с 11 февраля его вела Алиса (@_vanswan) из Ванкувера, пишет TJournal.

Алиса уехала из России в Канаду в 2017 году по программе Express Entry, которая отбирает квалифицированных иммигрантов. В Ванкувере она занялась обучающими e-learning видео и интерактивными уроками. В «Эброд Андерхуд» Алиса рассказывала о личном опыте, связанном, например, с работой, арендой и людьми вокруг.

Часть комментаторов предъявила ведущей аккаунта претензии, а другая не увидела ничего плохого в рассказе о личном опыте. Девушка отреагировала на «травлю», подчеркнув, что не может представить подобную ситуацию в Канаде.


Изображение: tjournal.ru / twitter.com

В итоге канадский интернет стал поводом для многочисленных шуток

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