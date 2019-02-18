Как мобильные операторы незаметно списывают тысячи рублей со счетов абонентов

пишет Белсат. Те, кто не отслеживает платежи, могут об этом даже не знать – и потерять тысячи рублей в течение нескольких лет,Белсат.





Андрей Лапицкий так за полгода потерял 160 рублей. Сначала он заметил, что, сколько денег на телефон ни положит, – баланс всегда отрицательный. Но было лето, отдых, и мужчина полагал, что это расходы на роуминг. Осенью заволновался и решил подсчитать все до копейки.





В личном кабинете на сайте никаких дополнительных услуг не подключено, подписок нет. Заказал детализацию счета, там увидел графы с платными сервисами.





И тогда впомнил об СМС, что приходили с незнакомых номеров полгода назад.





«Сервис успешно подключен. Особенность в том, что номер не известен, и нужно послать смс на какой-то номер, – показывает SMS Андрей. – Сразу понятно, что это какие-то мошенники».









В 2000-е часто встречалось такое мошенничество – за SMS, отправленное на незнакомый номер, списывали крупные суммы. Андрей о том помнил и проигнорировал сообщения. Но услуги все равно подключились. Пришлось обращаться к оператору. Через две недели оператор вернул деньги и заблокировал возможность всех платных подписок.





Первой реакцией Андрея было возмущение и желание сменить оператора. Однако потом мужчина понял, что неожиданные подписки есть повсюду.





На платную подписку может попасть каждый





У Михаила подписки подцепила дочь, хотя была проинструктирована никуда не лазить и ни на что не подписываться. Однако в детализации мобильного счета мужчина заметил лишние списания. Несколько рублей на различные номера. Разумеется, сначала ни за что перепало дочери.





Проверил SMS и никаких предупреждений о подпискам не нашел. Потом узнал, что проблема распространенная: что-то не то нажал в интернете – и тебя на что-то подписали. А бывает, что телефон лежит на столе и сам хозяина подписывает. На пост-жалобу Михаила в соцсетях сразу же отреагировали в «Velcom».





Деньги вернули. Все обрадовались, но через месяц ситуация повторилась – снова начались списании. На этот раз Михаил направился в офис компании.





Его предупредили, что деньги возвращают, но последний раз.





На наш электронный запрос в компании «Velcom» ответили, что «компания реализовывает прозрачный формат оформления интернет-подписок, предусматривающий двойную верификацию со стороны абонента». То есть оператор утверждает, что подписать вас на какие-то услуги невозможно без вашего согласия.





Опыт наших героев говорит об обратном. Но Михаил полностью согласен, что процесс должен быть заметен.





«Мы заходим в свой личный кабинет, ставим галочку напротив услуги, нам приходит SMS-сообщение:« Вы оставили заявку на подключение», и мы им пользуемся», – мечтает о том, как должно быть, Михаил Демин.





Усложнить процесс платных подписок предложили и другие пострадавшие белорусы, составив петицию. Ведь ошибочные подписки напоминают эпидемию. В стране 11 миллионов абонентов сотовой связи. Даже если с одного из сотни ежемесячно списывать 3 рубля, абоненты потеряют 330 тысяч рублей ежемесячно, или четыре миллиона в год.





Между тем адвокат считает, что юридически квалифицировать эти действия как мошенничество – нереально. На какие услуги вы подписаны и сколько должны платить, вы всегда можете спросить у мобильного оператора. Согласно договору вы обязаны сами следить за состоянием своего счета. И даже если вы несколько месяцев не замечали подписки, а потом, наконец, нашли ее – то можете обратиться к оператору с требованием вернуть вам деньги.









«Если оператор отказывает в возврате денег, у вас сохраняется право обращения в суд. И в этом случае при обращении в суд оператор обязан доказать, что потребитель подписался на эту услугу», – объясняет адвокат Владимир Шапошников.





Это было бы громкое дело. Но операторы обычно идут навстречу, деньги возвращают, и абоненты успокаиваются. Первые жалобы на подписки в сети появились в 2011 году. Прошло восемь лет. А деньги с нас продолжают списывать.



