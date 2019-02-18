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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 6 - Польская Республика и её война
18.02.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
В городе проживало около 30 тыс. жителей. Открыта типография «Орка». Подписание Рижского мирного договора. Окончание Советско-польской войны. По результатам Рижского договора Брест-Литовск вошел в состав Польши. С этого момента город известен как Брест-над-Бугом, центр Полесского воеводства.
К
Советская сторона согласилась возвратить Польше военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772, а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн золотых руб. за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых рублей, то есть выплатить де-факто репарации.
Договор был составлен на русском, украинском и польском языках в трёх равноправных экземплярах. Он вступал в силу после его ратификации. Договор был ратифицирован 14 апреля 1921 Всероссийским ЦИКом, 15 апреля — Сеймом Польши, 17 апреля — ЦИКом Украинской ССР.
Голод в Поволжье. Массовая реэвакуация населения в родные края.
|1922 г.
|Открытие реконструированной железнодорожной больницы, названной в честь королевы Елизаветы Габриэлы Баварской, которая присутствовала на церемонии открытия.
|1923 г.
|Городу оказывается финансовая помощь Международным Банком. Брест переименован в Брест-над-Бугом. В Польше есть еще один Брест: Брест-Куявский.
|1924 г.
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Открывается вечерняя гимназия для взрослых. Открывается еврейская гимназия. Открыта частная украинская семиклассная школа им. Олексы Стороженко под опекой общества «Просвіта».
|1925 г.
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Строится электростанция. Открывается частная гимназия Левицкого. Выходит газета «Express polski». Начинается застройка административного центра и жилого района для семей чиновников.
|1928 г.
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Восстановлен ликероводочный завод.
IX Олимпийскиe игры в Амстердаме. Брестчанин, Н.В.Дранько заявлял, что он являлся участником IX Олимпийских игр в Амстердаме по велоспорту. Факт его участия в Олимпиаде не подтвержден.
После Второй мировой войны Н.В. Дранько основал в Бресте детско-юношескую спортивную школу по велоспорту, которой руководил более 20 лет. За эти годы более 200 воспитанников стали чемпионами и призерами Беларуси, 10 - получили звание мастера спорта международного класса, более 100 – мастера спорта БССР и Беларуси.
Старшее поколение жителей города помнят Николая Васильевича, выезжавшего на своем велосипеде, с огромным количеством медалей на груди, как постоянного участника майских и ноябрьских демонстраций в 50-60 годы.
|1929 г.
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Завершение реконструкции Брестского вокзала. В состав города входят поселки Киевка, Граевка и Шпановичи.
|1932 г. 25 июля
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Советский Союз и Польша заключают договор о ненападении.
|1935 г.
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Построена городская больница. (Нынешняя больница на Ленина)
|1937 г.
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Открыта поликлиника железнодорожной больницы. Построен стадион им. Ю.Пилсудского (ныне на этом месте спорткомплекс «Брестский»)
В городе – 5 гимназий, из них 3 частные (2 польские); из 10 государственных семилетних школ 9 – польских; 8 частных неполных средних школ (1 русская); 9 частных дошкольных учреждений. Среднее специальное образование давали техническая школа, торговая и механическая гимназии.
В мае в городе имел место еврейский погром. Население Бреста составляет 55 679 человек.
|1939 г. 1 сентября
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Начало Второй мировой войны (не путать в Великой Отечественной)
Фашистская Германия напала на Польшу.
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3 сентября
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Бомбежка крепости
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16 сентября
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Послу Польши в СССР было заявлено, что, поскольку польское государство и его
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14 -17 сентября
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Оборона крепости польским гарнизоном.
подробнее
Брестская крепость сражалась в осаде трое суток — с 14 по 17 сентября. Она могла бы держаться и дольше. Но в тот день границу перешла Красная армия. Всем было ясно, что война обрела иной поворот. Чтобы сберечь людей, генерал Константин Плисовский принял решение вывести свои батальоны из обреченной цитадели. Верховный главнокомандующий польскими вооруженными силами маршал Рыдз-Смиглы сразу после ввода Красной Армии в Польшу направил в войска директиву: «С Советами в бои не вступать, оказывать сопротивление только в случае попыток с их стороны разоружения наших частей, которые вошли в соприкосновение с советскими войсками. С немцами продолжать борьбу. Окруженные города должны сражаться. В случае если подойдут советские войска, вести с ними переговоры с целью добиться вывода наших гарнизонов в Румынию и Венгрию». В ночь на 17 сентября польские военные уходили из крепости под артиллерийским огнем. Выносили раненых. Не бросали убитых. Те, кто уцелел и добрался до Тересполя, похоронили погибших на местном кладбище.
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15 сентября
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Город оккупирован фашистскими войсками
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17 сентября
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СССР начинает ввод войск в Восточные районы Польши. Польское правительство и верховное командование эмигрировало в Румынию. Молотов посылает послу Германии в СССР Шуленбургу поздравление по поводу «блестящего успеха германского вермахта»
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21 сентября
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Совместный парад советско-фашистских войск.
На известном хрестоматийном снимке видно, что парад принимают советский генерал Кривошеин С.М. и фашистский генерал Гудериан Х.В., танковые группы которого в июне 1941 г. снова будут наступать на Брест.
Подробнее можно почитать
Советско-немецкий парад в Бресте был не единственным совместным торжеством. В Пинске тоже прошел парад с братанием советских и немецких солдат — правда, менее масштабный, чем в Бресте.
Германия называла их «парадами победителей». СССР называл «парадами дружбы».
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22 сентября
|В городе сформировано Временное
|26 сентября
|Открыта областная типография
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28 сентября
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Немцы занимают Варшаву.
В этот же день в Москве подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, установивший линию разграничения между немецкими и советскими войсками на территории бывшей Польши примерно по «линии Керзона».
|6 октября
|Капитулируют последние подразделения польской армии
Мой дед, Александр Михайлович, рассказывал, что в сентябре 1939 года через его деревню прошли конные немецкие отряды, а через неделю проскакали советские конники. Жители Брестчины тогда и понять не могли, в чьих руках оказалась власть и в какой стране они теперь будут жить.
Сосед моего деда проходил службу в Польском гарнизоне Брестской крепости. Через полгода после сентябрьских событий он появился в родной деревне в истлевшей одежде, с огромной бородой. Сосед никогда не рассказывал о событиях, произошедших в крепости.
Авторский материал к 1000-летию Бреста. Продолжение следует...
Следующий период - СССР
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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 6 - Польская Республика и её война
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