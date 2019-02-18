Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 6 - Польская Республика и её война

В городе проживало около 30 тыс. жителей. Открыта типография «Орка». Подписание Рижского мирного договора. Окончание Советско-польской войны. По результатам Рижского договора Брест-Литовск вошел в состав Польши. С этого момента город известен как Брест-над-Бугом, центр Полесского воеводства.

К Польше отошли территории, находившиеся к востоку от Линии Керзона —Западная Украина и Западная Беларусь (Гродненская губерния, западная часть Волынской губернии и часть территорий других губерний Российской империи).

Советская сторона согласилась возвратить Польше военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772, а также обязалась уплатить Польше в течение года 30 млн золотых руб. за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущества на сумму 18 млн золотых рублей, то есть выплатить де-факто репарации. Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.

Договор был составлен на русском, украинском и польском языках в трёх равноправных экземплярах. Он вступал в силу после его ратификации. Договор был ратифицирован 14 апреля 1921 Всероссийским ЦИКом, 15 апреля — Сеймом Польши, 17 апреля — ЦИКом Украинской ССР.

Голод в Поволжье. Массовая реэвакуация населения в родные края.